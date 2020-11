El 2021 está aquí

La pandemia seguirá siendo el tema excluyente durante los próximos meses, incluso a lo largo de 2021, aún después de la llegada de las vacunas. Naturalmente, salir de la crisis recesiva e inflacionaria también será prioritario. Con seguridad, entre lo sanitario y lo económico, se definirá la suerte del gobierno de Alberto Fernández. Por eso ya hay intensos movimientos políticos que empiezan a colorear el año electoral.

Aunque todos hablen de pandemia, pandemia y más pandemia, por lo bajo la política hace lo suyo. En San Juan hubo tres acontecimientos de grueso calibre en apenas 24 horas, todos con impacto directo en la cocina de las legislativas de 2021. El bloquismo cambió de mando de Graciela Caselles a Luis Rueda, el intendente Fabián Martín confrontó con Sergio Uñac por la suspensión de las PASO y el intendente Cristian Andino se afilió al Partido Justicialista, con derivaciones todavía impredecibles.

Los bloquistas ratificaron el rumbo con Rueda. Justo cuando Caselles había amagado con la ruptura del Frente de Todos, se terminó de consumar el traspaso y ahora el joven subsecretario de la Unidad Gobernación será quien se siente a la mesa de los acuerdos con Uñac. El voto de la diputada nacional en el Congreso seguirá siendo estratégico, pero saben los correligionarios que el futuro inmediato del partido de la estrella seguirá dentro del oficialismo. Quedó absolutamente descartada la fractura. Es y será un factor clave para el armado no solo de las legislativas de 2021 sino también para las generales de 2023.

Igualmente Rueda enfrentará las consecuencias de haber armado una lista con regresos, incluso con figuras críticas al justicialismo. Sabe el nuevo conductor bloquista que hará falta mucha muñeca para encolumnar las decisiones. A eso obedece su discurso conciliador y el llamado a la concordia con Caselles. La convivencia será obligada para ambos.

Por otro lado, este martes Fabián Martín plantó bandera en Canal 13 y blanqueó lo que no habían hecho Marcelo Orrego ni Eduardo Cáceres. Se paró abiertamente contra la suspensión de las PASO en 2021 que propone Uñac. El santaluceño y el macrista habían dicho que se debían conservar las primarias en aquellas ocasiones en que hubiera más de una lista en competencia. El rivadaviense no titubeó y expuso dos argumentos fuertes.

En primer lugar, dijo que es ilegal modificar las reglas de juego sobre la hora. Recordó que el Código Electoral solo puede modificarse faltando 18 meses para la votación o antes, y ese plazo está totalmente vencido. Y en segundo lugar, reconoció que la falta de primarias dificultaría mucho, muchísimo, los acuerdos de la oposición. En ese sentido, atribuyó una motivación política al oficialismo para sacar ventaja.

El tercer suceso político de las últimas 24 horas fue una verdadera bomba: Andino desembarca en el PJ como afiliado, por pedido del mismísimo Uñac. Acaso no integrar el justicialismo haya sido el gran obstáculo que siempre tuvo para ascender políticamente. Ser un allegado no es lo mismo que pertenecer. Con este paso, se abre un espectro importante para el sanmartiniano, que salvo su gestión en la presidencia de OSSE, siempre debió replegarse en San Martín. Mal no le fue, pero se aproxima 2023 y ya no podrá ir por otra reelección. Tendrá que buscar nuevo destino. Tener la ficha de afiliación se convertiría en un pasaporte.

Andino es un peso pesado de la política. Su desembarco en el peronismo puede generar celos internos. A nadie resultará indiferente la llegada de uno de los tres intendentes mejor valorados por la opinión pública. Los otros dos son Fabián Martín y Fabián Gramajo, según los datos del IOPPS. Por lo tanto, el movimiento de piezas en el oficialismo seguramente provocará un reacomodamiento y algún que otro codazo. Es previsible.

De ambos lados de la grieta habrá movimientos intensos para dar batalla en las urnas en agosto, en caso de que se celebren las PASO, o directamente en octubre, si solo quedan las generales. Por el momento, el Ministerio del Interior está contando con un calendario electoral totalmente completo, sin alteraciones.

Uñac enfrenta un escenario complejo. Será la primera vez que tenga que defender al gobierno nacional en el cuarto oscuro. La oposición sacará a relucir los traumas de la pandemia, desde lo sanitario hasta lo económico, para aprovechar el voto bronca. Mientras tanto el PJ tendrá que sostener con resultados y una dosis de memoria acerca de lo que dejó Cambiemos.

Una pequeña muestra de eso hubo este martes en Banda Ancha. Por un lado, el ruedista Andrés Chanampa preguntó ¿qué hubiera pasado si en vez de Fernández hubiera gobernado Mauricio Macri durante el Coronavirus? Puntos suspensivos. A su turno, Martín atacó las estadísticas de contagio y mortalidad en Argentina aún con 'la cuarentena más larga del mundo'. También disparó contra la agenda presidencial que incluyó el aborto legal repentinamente.

Con o sin pandemia, con o sin recuperación económica, llegará la hora de plebiscitar la gestión. Al finalizar el día, cada provincia mostrará de qué color pintó su mapa. Cada gobernador exhibirá su rendimiento, atado a la suerte de la gestión presidencial. Y es cierto que no son tiempos de hablar de política. No en público, al menos. Pero, no quepan dudas, el 2021 está aquí.



