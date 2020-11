La imprevisible recta final de los sanjuaninos

Sin contar con lo repentino, con lo que no se puede anticipar, hay un menú de cuestiones que van a marcar la agenda desde esta semana en adelante y que auguran un fin de año convulsionado. San Juan tendrá sus capítulos específicos.

Está pendiente por ejemplo la resolución judicial por la gravísima denuncia de violencia de género que presentó Gimena Martinazzo contra el diputado nacional Eduardo Cáceres. Esta semana podría ser indagado. Un legislador sentado en el banquillo será una postal difícil de encontrar en el pasado reciente.

Pero también el Congreso tendrá que sentar posición política al respecto. Una alternativa sería mirar para el costado, como finalmente hizo el partido PRO de Patricia Bullrich, que primero sugirió la suspensión de la afiliación de Cáceres y luego se retractó con una inespecífica nota, acerca de aplicar protocolos pero sin sanciones a la vista. Aquí no pasó nada. La otra opción sería que el Parlamento active al menos una suspensión de Cáceres hasta tanto la Justicia clarifique su culpabilidad.

En paralelo, la Cámara de Diputados de Nación iniciará esta semana con el aborto legal, seguro y gratuito en agenda. El sábado hubo numerosas marchas celestes convocadas por la Iglesia Católica y otros cultos que se oponen a la interrupción del embarazo. Igualmente el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández se trataría en el recinto el 10 de diciembre. Es un debate bastante agotado, habiendo tenido el antecedente de 2018. Las posiciones están tomadas, son irreconciliables. La aprobación o el rechazo se reducirá a la cantidad de votos que se reúnan en la sesión.

Las posturas de los legisladores sanjuaninos parecen encolumnadas con la ola celeste. Pero, atención: esto se consumará solo con el voto negativo explícito. Cualquier otra estrategia de mitad de camino, como abstenerse, ausentarse o súbitamente perder la conexión con la sesión virtual tendrá otra interpretación. El pedido expreso de la Casa Rosada a favor del proyecto interpela a los oficialismos provinciales.

El aborto será un aspecto fundamental de este tramo final de 2020, pero no el único. Diciembre comienza con un conflicto preocupante entre el Ministerio de Salud y el Sindicato Médico. Sin acuerdo, la autoridad sanitaria resolvió liquidar por decreto un bono del 25 por ciento de los salarios para el personal afectado a áreas Covid 19. Para el gremio la medida es insuficiente, porque pretendía una mejora salarial al conjunto. Este jueves habrá movilización. El 10 de diciembre paro por 24 horas. Y paro por 48 horas los días 15 y 16 de diciembre.

Además será un fin de año delicadísimo por razones ya analizadas: al deterioro anímico por los largos meses de pandemia se sumó el daño económico. Se espera que el gobernador Sergio Uñac anuncie esta semana el plus para los estatales, que extraoficialmente sería de 10.000 pesos en dos cuotas, la mitad en diciembre y la otra mitad en febrero. Funcionaría como un puente para llegar a las próximas paritarias. Pero ese será apenas un paliativo para un problema mucho mayor, que excede a la provincia.

La Cámara de Comercio de San Juan informó que noviembre finalizó con ventas un 22 por ciento inferiores a las de igual mes del año pasado. El 2019 terminó en rojo. Seguir cayendo a razón de dos dígitos es simplemente alarmante. Según la institución empresaria, ninguna promoción, ni siquiera el outlet que diseñaron les bastó para frenar el derrumbe. Simplemente no hay plata.



Por eso hay expectativa por la formalización del plus para jubilados y sectores más vulnerables, que depende íntegramente de Nación. Más de 9 millones de personas recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia tres veces. Habiéndose interrumpido de repente, hay una cantidad semejante de familias que contaban con ese auxilio y ahora no lo tendrán.

Mientras tanto, Coronavirus. Fue y será para siempre la gran marca del 2020. Sin embargo, en la medida en que las curvas de contagio tienden a bajar según las estadísticas oficiales del país y de la provincia, parece que la pandemia empieza a quedar relegada a los márgenes del corredor informativo. No es un asunto resuelto, en absoluto. Pero la llegada inminente de las vacunas alimenta el optimismo. Habrá vacaciones prácticamente sin filtro para cruzar de provincia a provincia. Por primera vez se podrá volver a San Juan sin una PCR ni aislamiento.

En el mismo sentido, este domingo el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, difundió un mapa con la fecha de inicio de clases presenciales en cada provincia argentina. A San Juan la anotaron entre las que arrancan el 1 de marzo, como fecha objetivo. Es una decisión política, pero también una manifestación de esperanza acerca de la situación sanitaria. Implica que el Coronavirus estará bajo control antes de que comience el otoño 2021, antes de que venga el rebrote que ya está haciendo estragos en el hemisferio norte.

El año no terminó. Esta hoja de ruta rápida y no exhaustiva apenas sugiere algunos puntos para mirar de cerca. El 2020 entra en la recta final como empezó, imprevisible.

JAQUE MATE