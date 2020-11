El casi regreso a las aulas

Fue el día de los 'casi'. Casi 7.000 casos acumulados de Covid 19 en San Juan. Casi 200 pacientes internados por esta peste en hospitales públicos y clínicas privadas en la provincia. En ambos casos, la estadística sigue apretando y empujando los números oficiales. En este marco y un día después de haber participado del Consejo Federal Educativo, el ministro Felipe De los Ríos le dijo a la agencia Télam que aquí las clases podrían comenzar de manera presencial, en todos los niveles y modalidades, en marzo de 2021. En la jerga periodística, una verdadera bomba.

Esta declaración del ministro sanjuanino a la agencia oficial de noticias generó un remezón por razones obvias. Imaginar a San Juan movilizando miles y miles de personas, no solamente alumnos y docentes sino también personal auxiliar, transporte y servicios derivados como los comercios adyacentes a las escuelas, resulta bastante difícil en estos días. Es cierto que De los Ríos condicionó el inicio de clases a la realidad sanitaria que tenga la provincia allá, dentro de cuatro meses. Pero aparentemente la decisión política es avanzar en ese sentido, salvo que hubiese un cuadro irremontable de contagios y ocupación de camas llegado el momento.

Es la idea de convivir con la pandemia, de la que viene hablando el gobernador Sergio Uñac desde que San Juan salió de la segunda Fase 1, aquel regreso al confinamiento estricto por el brote de Caucete. Lo que vino en adelante fue una progresión de casos hasta llegar a la circulación viral comunitaria. La postura fue sostener la actividad a como diera lugar, básicamente porque el daño socioeconómico se tornó tan dramático como la peste misma. A eso obedece la decisión de reabrir el turismo interno.

Fue paradójico: solo después de tener sus propios casos de Coronavirus, empezaron a abrirse los departamentos alejados. Debutó Calingasta el fin de semana pasado y el próximo se sumarán Iglesia y Valle Fértil. Seguirán ajustando detalles y protocolos, porque el ejemplo calingastino desnudó una trampa, denunciada por el propio intendente Jorge Castañeda: la mayor parte de los permisos se ocuparon para casas de fin de semana, es decir que no hubo beneficio económico para hospedajes, hoteles y cabañas. Se desdibujó la razón de la reactivación. Con el agravante de que dentro de una vivienda particular no hay protocolo alguno. Ni límite de personas. Queda todo al libre arbitrio de sus moradores.

Gajes del oficio. Una vez puesta en funcionamiento la nueva normalidad, aparecen esos ajustes necesarios que nadie pudo prever en el escritorio. El ejemplo del turismo interno anticipa lo que podría ocurrir en las escuelas también. Hasta ahora hay un diseño teórico de aulas en burbuja, de bimodalidad, toda una creación inédita inspirada en otros países que en San Juan apenas pudo aplicarse durante 10 días hasta que estalló el brote en Caucete. Y todo volvió a foja cero. En Educación está todo por aprender. Nunca mejor dicho.

De los Ríos se llamó a silencio hace tiempo. Hubo que enterarse por fuentes indirectas qué opinaba de retomar la presencialidad a principios de octubre, cuando el ministro Nicolás Trotta dijo que no era necesario esperar la vacuna para volver a las escuelas. Al funcionario sanjuanino no le gustó ese repentino apuro. Pero nunca lo manifestó en público, posiblemente para evitar roces con su colega de Nación. Los gremios docentes coincidieron en que no era el momento oportuno para regresar a las aulas.

Esta semana el Consejo Federal Educativo resolvió que cada provincia decidirá cuándo comenzará el ciclo lectivo 2021, en función de su situación sanitaria. Fue un criterio prudente, aún contemplando que en diciembre empezaría la aplicación de la vacuna rusa contra el Covid 19. Por eso sorprendió De los Ríos poniendo una fecha. Cuesta entender qué lo llevó a anticipar cuatro meses una resolución tan trascendente, en un contexto tan cambiante.

Tras la declaración de De los Ríos, otra vez tuvieron que responder los gremios. Aquí en Canal 13 el secretario general de UDAP, Luis Lucero, gambeteó con destreza el asunto. Evitó por todos los medios confrontar con el ministro de Educación de San Juan. Pero apuntó contra el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por haber apresurado el dictado presencial poniendo a los chicos en espacios abiertos. Fue una contestación de carambola para San Juan.

En el día de los 'casi', casi 7000 casos acumulados de Covid 19 y casi 200 pacientes internados, hubo casi un chispazo. Por el momento, los gremios siguen en una acaramelada relación con el gobierno provincial. Pero no desconocen lo que sucede hacia abajo, desde la preocupación por lo sanitario hasta la angustia por lo económico. Cómo será el nuevo primer día de clases, es todavía imposible imaginar.

O no tanto. Aparentemente, De los Ríos ya lo puede anticipar. Sería bueno que lo cuente también aquí, para ir sabiendo algo acerca de este casi regreso a las aulas.



