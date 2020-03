El Duro, al estilo de Alberto

Daniel Tejada

En varias entrevistas, el decano de la facultad de Arquitectura, Roberto Gómez, tuvo que explicar de dónde viene su apodo: "El Duro". Se lo pusieron hace varias décadas, cuando era dirigente estudiantil. En una de las negociaciones algún docente que no lograba convencerlo se despachó diciéndole: "¡es que usted es muy duro!". Listo. Bastó para que la comunidad universitaria reprodujera la anécdota como quien luce un trofeo. Y "El Duro" Gómez quedó marcado con la cucarda para la posteridad.

Es curioso el contraste, porque a decir verdad, quienes lo conocen en la intimidad al arquitecto, aseguran que es una persona de trato cálido y cercano, que tiene un estilo de conducción de no confrontación. Hay un hecho concreto que abona estos testimonios: fue candidato de unidad en 2016, logrando que todo el abanico político de su facultad lo aclamara para ser reelecto.

Gómez asomó como precandidato a rector siempre dispuesto a resignar sus aspiraciones si era la condición necesaria para la unidad con otros colegas que pertenecen al mismo espacio interno: la vicerrectora Mónica Coca y su compañero de fórmula, el decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer; y el decano de Exactas, Rodolfo Bloch. En esa mesa también se llegó a sentar el actual decano de Sociales, Raúl García, quien irá por la reelección en su unidad académica.

Es el mismo espacio que le dio plataforma a Oscar Nasisi para lograr una aplastante reelección en primera vuelta en 2016 y que hoy aparece disgregado. O, mejor dicho, dividido en dos porciones. Una en torno de Coca y otra, ahora alrededor de Gómez.

Las cosas tuvieron un giro inesperado cuando el pasado jueves por la noche Nasisi inclinó la balanza y optó por señalar al "Duro" como su candidato de continuidad. No dejó dudas ayer en Banda Ancha el conductor que el próximo 1 de julio deberá entregarle el poder a quien resulte electo o electa.

Aquí en Canal 13, Nasisi se mostró especialmente interesado en el día después ganar las elecciones. Armar una coalición, construir una victoria, suele ser desafiante. Pero siempre resulta más difícil la gestión. Y para ello, "El Duro" parece acomodarse a la perfección. Precisamente por su temperamento dialoguista.

Claro que arranca desde atrás, comparado con otros rivales que tienen mayor instalación por sus campañas que ya acumulan varios meses desde el segundo semestre del año pasado. Coca es uno de los ejemplos, pero también Jorge Cocinero, Rosa Garbarino y, por qué no, Emilio Fernández. Gómez asomó con el empujón de Nasisi y se convirtió en noticia. La primicia de Canal 13 San Juan el viernes pasado generó una onda expansiva que se puede medir hasta hoy.

Pero igualmente, “El Duro” tendrá que remar para alcanzar al resto de los candidatos en carrera. Con el perdón de la comparación y salvando las escalas, es un periplo semejante al que se planteó para Alberto Fernández, cuando Cristina Fernández de Kirchner lo lanzó como presidenciable, dejando a todo un país atónito.

Así como Alberto recorrió provincia por provincia, en busca del apoyo de los gobernadores, algunos de los cuales ya se habían tomado fotos con otros candidatos, “El Duro” tendrá que salir a caminar facultad por facultad para captar adhesiones. Desde el arranque cuenta con el respaldo de la tropa de Nasisi. Pero –lo saben bien detrás de bambalinas- con eso no alcanza. Es ese otro plus el que Gómez está retado a conquistar. Incluso con la no confesa aspiración de provocar migraciones. Es decir, que los adversarios sufran alguna deserción. Que las simpatías se transfieran de un lugar a otro.

Es una carrera de largo aliento, está claro. Recién el 18 de mayo será el cierre de listas y muy cerca de esa fecha recién se revelarán los compañeros de fórmula. Ese segundo escaño es, lejos, la mayor demostración de acuerdos político-electorales. Y recién el 10 de junio habrá elecciones en primera vuelta, con muchas chances de pasar al balotaje, una semana después. Si la estrategia de Nasisi con “El Duro” se asemeja a la de CFK con Alberto, eso se podrá ver mejor con el correr de los días. Por lo pronto, es apenas un ensayo con final abierto.

