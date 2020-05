Una semana memorable

Una verdadera montaña rusa. La semana comenzó con la extensión del horario de comercio y por primera vez en dos meses se habilitó a los mayores de 60 años para entrar a la peatonal, abrieron los templos y se permitieron las caminatas saludables en parques y plazas de toda la provincia. Casi como si la pandemia no estuviera. Duró poco la tranquilidad.

El mismo lunes a las 15.44 el Ministerio de Salud Pública comunicaba la detección del cuarto caso positivo de Covid-19. Fue un momento de zozobra no tanto por la suma estadística sino por la nueva modalidad de contagio, por contacto estrecho. La jornada finalizó con una denuncia penal presentada por la titular de la cartera sanitaria, Alejandra Venerando, contra la médica infectada, hermana del tercer paciente que había sido traído de Buenos Aires en vuelo sanitario. El resto es historia conocida.

El cuarto contagio sacudió la calma sanjuanina y encendió la duda: ¿volvía la cuarentena a foja cero? Hubo que esperar hasta el martes, para escuchar a Venerando hacer su descargo y ratificar las flexibilidades concedidas hasta el momento. Hasta nuevo aviso. Las horas siguientes fueron de angustia. Hubo bocinazos y cacerolazos, ante el temor de que hubiera estallado una bomba de Covid-19 en la provincia.

El miércoles el gobernador Sergio Uñac anunció la separación del cargo de la médica enferma, más los jefes de Terapia Intensiva de Adultos e Infectología del Hospital Rawson (estos dos últimos fueron restituidos posteriormente). Fue una reacción ante el clamor popular de medidas disciplinarias por lo que evidentemente había sido una negligencia. El resto fue esperar los partes del laboratorio, con expectativa por la cadena de contagios. No sucedió al menos hasta las 72 horas posteriores.

El cuarto caso funcionó, además, como recordatorio de que San Juan no es una isla y la pandemia acecha, no perdona. Si Argentina continúa duplicando los contagios, no hay razón para suponer que esta provincia cordillerana -ninguna de las 24 jurisdicciones- está blindada contra la peste. Sería un acto de negación.

La pregunta siguiente es si ante cada nuevo caso revelado habrá una reacción social semejante, de desazón y derrota. Si pasará lo mismo con el quinto paciente, con el sexto y todos los que vendrán. Al fin y al cabo, la proyección más pesimista pronosticó 40.000 contagios en San Juan. Ese escenario quedó muy alejado de la curva real, afortunadamente. Pero el invierno todavía no empezó y el germen ya demostró que puede filtrarse ante el menor descuido.

Anoche había serenidad en Casa de Gobierno. Era un clima muy diferente al de jornadas anteriores. Mientras tanto, en el ámbito de la sanidad se palpaba malestar, con la protesta del Hospital Rawson en respaldo de los jefes suspendidos. Hasta el presidente del Colegio Médico, Mario Penizzotto, los calificó de intachables a ambos, aquí en Canal 13. Por la noche se agravó la tensión con la detención de la jefa de Infectología del Marcial Quiroga y del responsable de los vuelos sanitarios. Es un conflicto no resuelto, justo en el área más sensible en contexto de pandemia, la Salud Pública.

En paralelo se conoció la inflación de abril medida en San Juan por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas. Fue del 1,9 por ciento, levemente por encima del índice nacional. El dato más relevante sigue siendo el aumento incontenible de los alimentos. Fue superior al 4 por ciento, totalizando 52 puntos en los últimos 12 meses. Comer es cada vez más caro y ni siquiera la cuarentena logró detener esa escalada impresionante.

Posiblemente el escándalo por el cuarto caso de Covid-19 haya restado trascendencia al dato, pero ese indicador económico marca también la agenda de gobierno.

Según la consultora Synopsis, la situación económica sigue relegada a un segundo plano en la opinión pública, aunque parezca increíble. A esa razón obedece el altísimo nivel de aprobación que conserva Alberto Fernández. Uñac también capitalizó imagen pública durante la cuarentena, superando incluso por momentos los niveles alcanzados por el presidente. La intriga a partir de ahora es cuánto magulló su gestión el episodio del cuarto caso.

En lo económico, el gobierno sanjuanino logró sostenerse en el selecto grupo de provincias que habilitaron el comercio minorista y los shoppings hasta para los adultos mayores. No habría nuevas flexibilidades por prudencia, hasta conocer a ciencia cierta el alcance de los contagios potenciales. Pero tampoco habrá retrocesos.

La semana se convirtió en una verdadera montaña rusa. Dejó una enseñanza valiosa también, no solo para el gobierno sino para todos. El menor desliz puede ser imperdonable. Y el error se puede pagar caro.



JAQUE MATE