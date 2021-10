La provincia alambrada

Hasta los uñaquistas que más critican a José Luis Gioja le reconocen un acierto en materia política: 'alambró la provincia' y no permitió que se le filtraran otras expresiones del kirchnerismo que desafiaran al PJ. Se gestó una convivencia con buenos modales pero nunca ninguna rama apadrinada en Buenos Aires hizo pie de manera contundente en San Juan. Todo terminó resolviéndose en Libertador y Paula a la hora de conformar listas. Ese esquema se prolongó luego con Sergio Uñac.

El pocitano se desmarcó de Gioja rápidamente. El resto iba a decantar automáticamente, porque el esquema de poder del Frente para la Victoria luego convertido en Frente de Todos, siempre reconoció una sola cabeza. La verticalidad le sentó bien al peronismo y los aliados tuvieron que allanarse. Incluso el bloquismo. Pero el asunto trascendió lo provincial.

En San Juan se conformó La Cámpora de Máximo Kirchner, también Kolina de Alicia, el Instituto Patria de Cristina y en algún momento La Corriente que había fundado el propio Néstor. Todo terminó bajo la capitanía peronista. En ese aspecto, fue decisiva la interna que enfrentó a uñaquismo con giojismo el 15 de marzo de 2020, junto antes de que se dictara el confinamiento en todo el país por la pandemia. El reparto 70 a 30 que resultó de esa elección partidaria permitió ordenar no solo el PJ sino también todo el ecosistema que lo orbita.

Que Uñac haya resistido la ola amarilla del 12 de septiembre lo posicionó bien frente a los aliados. Pero necesita mejorar la diferencia con respecto a Juntos por el Cambio, ampliar su ventaja el 14 de noviembre, para liquidar cualquier duda, cualquier especulación de fin de ciclo. La política se mide en votos. Si el gobernador engorda las urnas no solo estará renovando las dos bancas en el Congreso que pone en juego en esta oportunidad, sino que tendrá garantizado el alineamiento hacia abajo. Hacia arriba también.

En dos semanas pasaron por San Juan dos dirigentes muy importantes del kirchnerismo porteño/bonaerense. En primer lugar, llegó el secretario general de la ANSES, Santiago Fraschina, un economista de La Cámpora muy allegado a Axel Kicillof y al propio Máximo. Unos días después, arribó el intendente de Ensenada y líder del Frente Grande, Mario Secco. Es un dirigente muy cercano a Cristina, miembro fundador de Unidad Ciudadana. Los dos hablaron en exclusiva en Banda Ancha.

La Cámpora celebró que Uñac hiciera una convocatoria amplia a todos los caciques del Frente de Todos después del 12 de septiembre y después del tembladeral que provocó la derrota a nivel nacional, que derivó en la carta de Cristina y el cambio forzado del gabinete albertista. Esa mesa de coordinación con todos los sectores en San Juan no había sucedido antes de las primarias. Hubo pase de factura silencioso, entre dientes, sofocado por la inequivalencia de fuerzas. Pero existió.

Fraschina, el número dos de Fernanda Raverta, llegó a San Juan para presentar el plan de descuentos a beneficiarios de ANSES en comercios minoristas. Pero también hizo su trabajo político. Estuvo reunido con dirigentes del kirchnerismo sanjuanino. En Canal 13 justificó las tensiones internas, sin entrar en las menudencias locales.

Para Fraschina, San Juan no debiera representar una preocupación. El Frente de Todos ganó aquí el 12 de septiembre. Por apenas 5 puntos, es verdad. Pero alcanzó para que Juntos por el Cambio no se anotara otro distrito como sí lo consiguió en provincia de Buenos Aires. Allá está la madre de todas las batallas, no en este distrito todavía poco poblado. Visto desde las luces porteñas, interesan mucho más los gigantescos municipios del conurbano. La Matanza araña los dos millones de habitantes. Lomas de Zamora tiene alrededor de un millón de residentes.

'Cuando Macri perdió la elección se enojó con la gente e hizo una megadevaluación que terminamos pagando todos. Lo que hizo Alberto fue aceptar que no cumplimos con las expectativas', dijo Fraschina. Claro que el proceso ha resultado traumático. 'Estamos reordenando, nos estamos haciendo autocrítica y no culpando a nuestro pueblo de por qué no nos votó', insistió el economista K.

Su discurso, no obstante, pareció calzarle a la perfección también a los sanjuaninos. 'Creemos que gran parte de la gente no nos votó porque la verdad es que los ingresos no alcanzan como debieran alcanzar en un gobierno como el nuestro', dijo Fraschina. Y sí, nítidamente el poder adquisitivo sigue devorado por la inflación. No está claro que la receta sea poner plata en el bolsillo solamente, si en paralelo no hay un freno a la escalada de precios. Se dice fácil. Nadie pudo lograrlo hasta ahora.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, intentó minimizar las tensiones internas en el Frente de Todos. 'No todos pensamos igual pero nos toleramos porque del otro lado está Macri', simplificó el veterano líder del Frente Grande. Vino a San Juan a poner en funciones nuevamente al diputado Horacio Quiroga como titular del partido en la provincia y a reunirse con referentes de toda la región del Nuevo Cuyo. También pasó por Casa de Gobierno y tuvo una charla a solas con Uñac.

'Sergio es un compañero muy competitivo. No cabe duda de que va a tener un futuro muy importante para todos los sanjuaninos', dijo Secco en Banda Ancha, midiendo cuidadosamente cada palabra. Antes, al referirse al traspié electoral a nivel nacional, se permitió un reproche para el justicialismo.

'Nos cerramos en creer que con el peronismo solo alcanzaba. Yo me acuerdo en el 2015 cuando el candidato se pensaba que ganaba solo y menospreció todo lo que tenía alrededor y Macri nos terminó ganando por un punto', dijo el dirigente kirchnerista. Obviamente se refirió a Daniel Scioli. Pero con el exgobernador bonaerense metió a la bolsa al resto de los caciques del PJ.

A Uñac una victoria más holgada el 14 de noviembre le permitirá desmarcarse del asedio. Renovar credenciales. Jugar de local con plenas facultades. Mantener la provincia bien alambrada. Abrir puertas en Buenos Aires con tonada sanjuanina.



JAQUE MATE