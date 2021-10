Contradicciones

A partir de este lunes cualquier sanjuanino o sanjuanina se podrá vacunar contra el Covid 19 con el solo requisito de tener 12 años en adelante, a solo requerimiento y previa inscripción. De manera gratuita y voluntaria. Será el paso previo a alcanzar a la totalidad de la población, es decir, llegar a los niños y niñas por debajo de los 12 años con dosis de Sinopharm. ¿Entonces esto significa que la pandemia terminó? Hay mensajes contradictorios al respecto. Altamente contradictorios.

El viernes pasado la ministra de Salud, Alejandra Venerando, formalizó el anuncio que se esperaba. Desde este 4 de octubre se habilitará la inscripción de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años sin comorbilidad, para vacunación contra el Covid 19. Les aplicarán dosis de Pfizer en la medida en que las envíe Nación. Diez meses después de que empezara el operativo de inmunización más grande de la historia de Argentina, les llegará el turno a ellos.

El ritmo estuvo marcado por el arribo de las dosis. A cuentagotas primero. Con mucha desconfianza también. Más vertiginosamente desde el advenimiento del invierno en adelante. Se destrabaron justo cuando las potencias del Hemisferio Norte ya habían medianamente resuelto sus propios problemas y notaron que si no prestaban atención a los vecinos pobres la pandemia podía otra vez salirse de control, mutando en nuevas variantes cada vez más contagiosas y letales. Fundamentalmente, variantes que no distinguían fronteras. Entonces, solo entonces, se empezaron a cumplir los compromisos de los laboratorios.

Como fuere, las vacunas llegaron. Primero fueron para el personal de Salud, los trabajadores más expuestos al virus. El primer pinchazo ocurrió el lunes 29 de diciembre de 2020 en el Aldo Cantoni. Lo aplicó la jefa del Programa de Inmunizaciones, Marita Sosa, en el brazo del subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo. Luego fueron los adultos mayores, los más vulnerables a la fatalidad. También se privilegió al amplio rango de personas mayores de 18 años con algún factor de riesgo. El resto de la población tuvo que esperar hasta que llegó su tiempo. Diez meses después, será la hora de los chicos y chicas desde los 12 años.

El racconto rápido permite poner en valor el camino recorrido. Es fácil olvidar rápidamente cuando la memoria resulta traumática. Por eso resulta imprescindible mantener fresco el recuerdo. San Juan comenzó el 2021 con más de 3.600 casos activos de Covid 19 que se dispararon por encima de los 8.000 en mayo. Septiembre terminó con apenas 219 infectados. Equivalen a una dieciseisava parte del nivel en el que arrancó el año.

Casos activos en San Juan en 2021

Algo semejante sucedió con la ocupación de camas de terapia intensiva. Esta segunda ola amenazó con colapsar el sistema. Al 30 de enero había 55 pacientes críticos que se convirtieron en 141 cuatro meses después. Septiembre terminó con solo 26.

Ocupación de camas de terapia intensiva en San Juan en 2021

'En las últimas 8 semanas epidemiológicas hemos tenido un descenso de casos, estamos viendo el efecto de la vacunación', dijo el viernes la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré. Apenas un rato más tarde la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, repitió la misma idea: 'Teniendo un descenso muy importante de casos en septiembre, estamos en el número más bajo del año'.

Lo que no se atrevieron a decir Vizzotti en Buenos Aires, ni Jofré en San Juan, es que este sea un asunto terminado. No al menos, como sí se arriesgó a decirlo varias veces ya el jefe de Gabinete, Juan Manzur. El tucumano se hizo conocido a nivel nacional cuando fue ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner. Es un sanitarista. Pero en este contexto es fundamentalmente el responsable de remendar una gestión reprobada por las urnas el 12 de septiembre.

Manzur dijo al menos tres veces en escenarios públicos que la pandemia tiene fecha de caducidad. Que se va. Vale citar un par de frases textuales suyas. El 21 de septiembre junto a Vizzotti dijo: 'si esto sigue en esta dirección quiere decir que estamos transitando quizás la última etapa de la pandemia'. Y fue más allá durante la presentación de Pami Previaje, el 24 de septiembre: 'Si bien nos tenemos que seguir cuidando, ya estamos en la etapa final'. Así, como si el virus entendiera de urgencias políticas.

Fue consultada la ministra Venerando el viernes en la sala Carlos Mendoza, acerca de esta idea de que la pandemia está en su etapa final. No contrarió a Manzur. Pero de ninguna manera se atrevió a pronosticar una salida pronta. Dejó la idea conservadora de que este es un momento que permite avanzar con algunas flexibilidades pero siempre teniendo presente que está la variante Delta instalada en algunas ciudades grandes del país. No está claro todavía por qué motivo no gatilló una escalada de contagios, como sí sucedió en otros países del mundo. Pero hay evidencia de que perforó las fronteras y se instaló al menos en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Este fin de semana los boliches se llenaron de gente. El distanciamiento y los tapabocas se relativizaron tanto como era de imaginar. Se pudo ver en la infinidad de posteos en redes sociales, de miles y miles de personas que tuvieron finalmente su desahogo de diversión luego de tantos meses de privaciones y fiestas clandestinas perseguidas por el sistema policial y judicial. Pero también se vio el ingreso al Monumental este domingo, por el superclásico. Una marea humana como en los viejos tiempos.

Todo legal. Todo realizado al amparo de las nuevas disposiciones y de las estadísticas, en el mejor momento epidemiológico desde que empezó la pandemia. Aun así vale la pena tener la memoria encendida. Y los anticuerpos elevados. No solo contra el Covid 19 sino, fundamentalmente, contra los mensajes contradictorios.



