Rueda sobre Cáceres: "Las mujeres del partido apoyan a Caselles"

El presidente del partido Bloquista, Luis Rueda, habló con Canal 13 sobre la denuncia presentada contra Eduardo Cáceres. "Graciela Caselles fue protagonista por el pedido de suspensión al diputado. Durante la reunión que tuvimos la semana pasada, le pedimos que nos comentara cómo había sido y que de ahora en más trabar en conjunto con nuestros legisladores". En este sentido, Rueda destacó que "las mujeres del partido salieron a manifestar su apoyo. Caselles viene trabajando mucho sobre el tema de violencia cuando fue presidenta y presentó varios proyectos a nivel nacional y provincial".

Por otro lado, el presidente habló sobre sus dirigentes mujeres en el partido: "Tenemos muchas que están muy bien posicionadas en sus cargos, varias concejales trabajan muy bien en la provincia. En la conducción me acompaña Laura Adámoli, que ella también trabaja mucho con las mujeres". "Hay muchas mujeres que pueden llegar a ocupar un lugar en las elecciones de ahora y el 2023", puntualizó Rueda.

Por último, el presidente se refirió a las elecciones: "Siempre he sido de poner primero el proyecto y no pensar en lo personal. No estoy solo y para que siga creciendo hay que hablar en plural. La idea es posicionar a dirigentes en la provincia; no me sirve posicionarme a mi y llegar al 2023 sin candidatos".