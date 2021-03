Gioja en Banda Ancha: 'En el PJ la diversidad está impidiendo algunos diálogos'

'En el PJ hay unidad pero hay muchísima diversidad y esa diversidad está impidiendo algunos diálogos', dijo el diputado nacional José Luis Gioja este lunes en una extensa y profunda entrevista en vivo en Banda Ancha, por Canal 13 San Juan. Así respondió acerca de la situación interna que vive el peronismo en la provincia, en la antesala de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Gioja comenzó haciendo un balance de sus cinco años de gestión como presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Dijo que fueron años intensos y con dificultades. 'Yo creo que la intervención fue para llevarse el sello para lo que después fue Juntos por el Cambio', sostuvo.

Le dedicó un párrafo aparte al ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Pichetto. 'Un general de división nuestra, una división importante como es el Senado, se pasa de fila sin solución de continuidad, una cosa insólita en la historia de la política', advirtió gesticulando todavía con sorpresa.

La expresión le cambió cuando recordó la operación que permitió el regreso de Cristina al PJ de calle Matheu, en Buenos Aires, hecho fundacional de la constitución del Frente de Todos. 'Fue un hecho central cuando hablamos con Cristina y fue al partido', consideró.

El fin de semana anterior había ganado Juan Schiaretti por un holgado margen en su provincia. 'Todos los neoperonistas miraban para Córdoba, Lavagna, Urtubey, algunos gobernadores... Entonces había que desarmar eso. Esta estrategia la hicimos con Wado y con Alberto. Dijimos 'hay que llevar a la señora', se lo planteamos y ella en forma sorpresiva apareció el martes siguiente en el partido', reveló.

También se refirió en la entrevista a las tensiones entre el presidente y la vicepresidenta. 'Cristina con su forma y sus modos, que no ha cambiado, no tendría por qué hacerlo. Porque cuando habla, habla fuerte, cuando habla para mí lo hace con un contenido... ni una palabra de más. Yo no hago cristinismo ni kirchnerismo, hago peronismo y me parece que el kirchnerismo es una parte más que importante', sostuvo.

'El peronismo nunca ha sido un colegio de señoritas. Hay que entender que la unidad no es uniformidad. La avenida ancha con muchos andariveles. El objetivo acá es conducir la Argentina que está mal. Lo dijo el presidente, es uno de los momentos más difíciles de la historia. No estamos para cantar hurra ni mucho menos pero estamos transitando un camino que tiene que ver con poner de pie a la Argentina', reflexionó.

Sobre el presidente de la Nación, Gioja contestó con naturalidad: 'Alberto es un buen tipo, un tipo de mucho diálogo, un tipo práctico'. Y buscó alejar los fantasmas del archivo.

'Cada uno tiene su pasado. Acá no estamos para mirar para atrás. Yo creo que es un muy buen compañero. Es un cuadro político. Fue jefe de Gabinete de Néstor, no por nada. Siempre estuvo en la cocina peronista', destacó.

Y continuó: 'indudablemente que Cristina existe, que ella lo designó, él lo dice. Pero también él dice 'no me voy a pelear con Cristina porque no hay motivos'. La oposición con algunos medios de prensa que son parte de la oposición, con algunos sectores de poder, son los que generan las noticias falsas. Y todo esto existe, entonces son momentos difíciles', justificó.

En distintos momentos de la conversación, Gioja cuestionó la herencia macrista. 'La oposición cree que hay un país que ellos han dejado muy bien. Ellos vinieron a hacer lo que hicieron. Pero el país quedó muy mal. Lo dijo el presidente ayer, tendrían que pedir perdón por la deuda', disparó. Gioja en el estudio de Canal 13

El pasado sábado el periodista Sebastián Saharrea adelantó en Tiempo de San Juan que el gobernador Sergio Uñac planea abrir una interna con varias listas para las primarias legislativas de agosto. Al respecto, Gioja dijo que es una buena iniciativa, pero destacó que la elección que vale es la de octubre.

'Cuando tuvimos la experiencia del 2013, cuando iba Daniel Tomas con Margarita Ferrá, nos dimos cuenta después que mientras nosotros buscábamos la unidad, la oposición iba dividida. No significó nada en la práctica. Después pudimos sacar más votos en la de octubre. El amistoso lo perdimos pero el de los puntos lo ganamos', graficó con una metáfora futbolera.

Aún así, no se opuso a la idea uñaquista de abrir un abanico de precandidaturas. 'No es una mala decisión, en función de lo que puede servir como propaganda lo que pase en las primarias', analizó.

Consultado sobre su espacio, que quedó en minoría en las internas de marzo de 2020 dentro del PJ de San Juan, Gioja se tomó un momento para hacer un descargo. 'Con todo el gobierno en contra, con toda la estructura, con toda la mercadería, con todo lo que no hay que hacer, sacamos el 33, el 32 por ciento de los votos, la verdad fue una hazaña', dijo vehemente.

La pregunta concreta fue si su espacio, su corriente, competirá con una lista propia en las primarias de agosto. Respondió: 'vamos a tomar una decisión. Hasta ahora no hemos sido convocados por nadie. No nos dicen, no nos llaman. Habrá que ver. Habrá que evaluar. Para nosotros primero la patria, despúes el movimiento y por último los hombres'.

En esta misma línea, Gioja respondió acerca de si hay o no hay unidad en el peronismo sanjuanino. 'Yo creo que hay unidad pero muchísima diversidad y esa diversidad está impidiendo algunos diálogos que tendrían que existir. Creo que a nivel nacional está mejor planteado el tema', reprochó.

También fue consultado sobre las murmuraciones que indican que Gioja busca ser nuevamente candidato a gobernador en 2023 y que ese es su objetivo final. Sobre el particular, el diputado dijo: 'la política no es una ciencia exacta. Según los intereses de cada uno los días pueden ser meses o los meses pueden ser horas. Falta tanto... tiene que pasar tanta agua bajo el puente, que es imposible decir una cosa. Ya me pasó. Tuvimos que reformar la constitución para un tercer periodo. Obviamente que esto depende de un montón de cosas, de mi salud'.

La siguiente pregunta fue si Gioja tiene herederos, en el terreno de la política. Evitó señalar a alguien en particular. 'No tuve una buena experiencia, por lo menos a título personal lo digo, con lo que dejamos. Pero estas son las cosas de la política que hay que transitar. El poder es una cosa complicada', apuntó.

El martes 23 de febrero en Paren las Rotativas, también por Canal 13, el ex gobernador José Alberto Escobar dijo que estaba dispuesto a ayudarlo a Uñac para que llegue al 'sillón de Rivadavia'. Partiendo de ese antecedente, Gioja fue consultado sobre si prestaría colaboración, llegado el caso.

'No lo he pensado. Creo que todos tienen derecho a querer ser lo que cada uno crea que puede ser. No lo he evaluado. Hay que ver. Es tan dinámico esto. Y el peronismo es tan rico en ese sentido, que algunas cosas pueden pasar. No sé cuál es su futuro. Qué piensa hacer. Sí sé que hay un impedimento constitucional -si no reforma la Constitución- para poder ser nuevamente candidato a gobernador. Hay que verlo, no digo ni sí ni no. Ahora, para que yo vaya a trabajar para eso, tendrían que pasar varias cosas', contestó dejando una puerta abierta.

Puesto a opinar sobre los municipios, lanzó una crítica hacia Emilio Baistrocchi, en la Intendencia de Capital. 'Han habido algunas medidas autoritarias. He recibido la queja de muchos compañeros que son pasantes y los han echado. Hay que ser humano. No hay que perder la humildad nunca. Porque así como viene se va. Y después hay que andar por la calle. Me parece que el mejor gesto que puede tener alguien que tenga un cachitito de poder, es sentirse igual que todos los otros', advirtió.

También habló de Rawson, donde tiene su territorio de actividad política. 'Yo creo que Rubén García es un buen intendente. Está cumpliendo en una situación difícil. Él tiene que mirar bien a la Paula, tiene que hacer buena letra. Y lo tiene que hacer. Me parece que está cumpliendo una tarea acorde a las expectativas', consideró.

Sin embargo, no consideró que García sea hombre suyo. 'En política nadie es propio. Sí se formó con nosotros. Trabajamos mucho en esa interna que nadie creía que podíamos ganar', recordó remontándose a 2019.

Por otro lado dijo que con el chimbero Fabián Gramajo se lleva bien, pero inmediatamente se refirió a Cristian Andino. 'Gramajo es otra realidad. Es un chico activo, bien, inquieto. Como lo es Andino en San Martín. Tiene mucha vocación. Andino estaba en el OSSE y la verdad es que era muy buen funcionario', opinó.

'Se ha afiliado al peronismo. Es bueno, significa que estamos creciendo. El que tenga alguna especulación para hacer, bueno, ya es otro tema. No lo decidimos nosotros. Pero yo rescato que ha sido un buen funcionario', insistió.

Habló sobre el eje de Santa Lucía y Rivadavia, gobernados por la oposición. 'No tengo mucho diálogo. Con Orrego un poco más porque hemos compartido el ámbito de tarea en el Congreso. Obviamente como intendentes aparecen como buenos gestores. Hay mucha diferencia entre las tareas que pueden estar en juego. Pero por lo que veo hasta ahora son ciudadanos que tienen otra idea, otro pensamiento, pero que están cumpliendo con la tarea que el pueblo les encomendó', valoró.

Gioja se privó de lanzar el nombre de algún favorito o alguna favorita para encabezar la lista a diputados nacionales. 'El peronismo es una gran cantera de producir dirigentes y dirigentas. Y hoy hay una gran participación de la mujer. Hay unos cuadros que yo me he quedado impresionado. Están ganando espacios y eso es muy importante', contestó.

Dentro del Frente de Todos, Gioja también reveló cómo está su relación con el Partido Bloquista. 'La verdad que no tengo mucho diálogo con quien hoy es el presidente del bloquismo, que está muy vinculado a la autoridad provincial', dijo en referencia a Luis Rueda, secretario privado del gobernador Uñac.

'Con Graciela (Caselles) charlamos bastante, tenemos una relación distinta que viene de antes, de 2007 cuando metimos tres diputados nacionales', reconoció.

'Yo creo que los frentes electorales han sido siempre una buena herramienta que ha utilizado el justicialismo, con el General en vida. Siempre el justicialismo siendo la columna vertebral', valoró.

Gioja fue consultado sobre las versiones o posibilidades de pasar al Poder Ejecutivo Nacional, para colaborar en el gabinete. 'No es una cosa que yo haya buscado. Incluso alguna vez dije 'no vistamos un santo para desvestir otro'. Sigamos en la tarea que estamos', apuntó.

Admitió que hubo un ofrecimiento al comienzo de la gestión. Pero dejó claro que él prefirió permanecer en el Congreso Nacional.

Volviendo a la política nacional, Gioja habló sobre la declaración de Macri acerca de que si Perón viviera estaría integrado a Juntos por el Cambio. 'Estaba mal sentado en la reposera para decir eso. No hay punto de unión. Para el peronismo lo central es el trabajador, los que menos tienen, cosa que en el gobierno de Macri fue exactamente al revés', disparó el sanjuanino.

También le dedicó un párrafo a la Unión Cívica Radical. 'A mí me llama la atención la actitud de furgón de cola que tiene un partido histórico centenario con mucha vida en la república, como es el radicalismo. A mí me sorprende esa dependencia que tiene con un liberalismo que el propio radicalismo ha combatido. Es un tema que lo van a terminar resolviendo ellos', concluyó.

Finalmente, Gioja también respondió si debiera ser Alberto Fernández el candidato presidencial en 2023. 'Creo que va a depender fundamentalmente de él. No hay que descartarlo para nada. Constitucionalmente puede ser. La posibilidad yo diría que es buena', cerró.

La entrevista completa a continuación: