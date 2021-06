Elecciones 2021: esta vez es personal

Un mes y tres días es exactamente la cuenta regresiva que empieza este lunes para conocer la grilla de largada de las elecciones legislativas. El 24 de julio será el cierre de listas de precandidaturas y entonces habrá bandera de largada para una campaña estratégica, con algunas similitudes y con varias diferencias respecto a lo conocido hasta ahora. El clásico repetido será la apuesta oficialista a provincializar versus el intento opositor de discutir lo estrictamente nacional.

Hay un fundamento numérico para estos enfoques. Según una encuesta de la consultora Acierto, de Maximiliano Aguiar, publicada la semana pasada por medios nacionales, la imagen positiva de Alberto Fernández está anclada por debajo del 40 por ciento. No es un número tan malo, pero ciertamente está muy lejos del pico de popularidad que alcanzó en el inicio de la pandemia, cuando superó los 70 puntos. Aquello fue extraordinario.

Entonces, frente a esta caída de imagen presidencial, es entendible que el gobierno de Sergio Uñac busque poner sobre la mesa también la gestión provincial. E incluso los municipios. Cada voto que se pueda sumar será bienvenido, en una parada electoral difícil para el Frente de Todos. El pocitano lo planteó en términos de plebiscito para todos y todas. Esta vez es personal, como dice la muletilla hollywoodense.

Ahora bien, provincializar no significa estrictamente olvidarse de Nación, sino darle una dimensión local a la relación con Buenos Aires. Lo deslizó rápidamente el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, el pasado viernes en Banda Ancha, cuando se refirió a los fondos que están bajando hacia los municipios.

'No los conseguimos porque somos justicialistas, todos tienen la posibilidad de presentar estos proyectos. En la gestión anterior si no tenías el mismo color político no te bajaban un centavo', dijo Baistrocchi. En verdad le sucedió a la provincia. San Juan debió sustituir con recursos propios los fondos federales comprometidos que no llegaron, tanto para la conclusión del tramo Sur como el Norte de la Ruta 40 y para la ejecución de viviendas. Mientras tanto, bajaban jugosos aportes no reembolsables o ANR para Rivadavia y Santa Lucía, dos municipios alineados con Cambiemos.

Pero hacer campaña con el pasado y con la herencia no tiene resultados garantizados. Mucho menos si el discurso parte de la negación de todo lo que no funciona en la gestión del Frente de Todos. Si bien la vacunación se aceleró en las últimas semanas, dista mucho del plan original de ganarle al invierno con el plan de inmunización. Además, la inflación sigue una carrera desenfrenada habiendo acumulado más del 48 por ciento en los últimos 12 meses. Angustia sanitaria y asfixia económica, conforman un combo que luego se traduce en las encuestas.

'Hay muchas cosas por mejorar y humores sociales enrarecidos, pero tenemos que visualizar el medio vaso lleno', dijo Baistrocchi. Esa propuesta positiva nuevamente alude a poner en valor la relación de la provincia con Nación.

Solo la semana pasada, Uñac tuvo una cosecha importante a partir de su vínculo político con la Casa Rosada. El jueves 17 de junio firmó convenios con Vialidad Nacional para avanzar en obras claves de la Ruta 40. Un día antes firmó un acuerdo con el ministro de Obras de Nación, Gabriel Katopodis, para construir el Hospital de Calingasta.

El mismo miércoles fue recibido por el titular del Enacom en Buenos Aires para mejorar la conectividad en la provincia. Y el lunes recibió aquí al funcionario Gustavo Vera, responsable del Comité de Lucha contra la Trata de Personas, uno de los más cercanos a Alberto Fernández y al Papa Francisco.

Son apenas los puntos salientes de la última semana. De esto hablaba Baistrocchi. Ese es el medio vaso lleno al que se refirió el viernes aquí en Canal 13. Entonces la campaña peronista apuntará como desde 2003 en adelante, a ponderar el vínculo con Nación desde una perspectiva bien sanjuanina. En la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio saldrá a militar el discurso indignado con el kirchnerismo. Para los dirigentes del orreguismo y asociados, ese es el campo fértil.

Aunque en San Juan el macrismo nunca ganó una elección, el eventual voto disconforme con Alberto Fernández, que apostó por el Frente de Todos en 2019 y luego se sintió defraudado, tendrá que virar y buscar otra alternativa. Para la oposición, es momento de echar redes y pescar en ese mar de disconformidad. Todo, con el atenuante de que son elecciones puramente legislativas y el ciudadano puede sentirse un poco menos comprometido.

Este grado de compromiso disminuido también tendrá su cuota extraordinaria por el marco de pandemia. La campaña no podría ser igual a las anteriores. Es inimaginable un acto partidario con bombos y multitudes. Tampoco una caminata golpeando puerta por puerta. Más que nunca habrá un imperio del marketing digital por medios de comunicación y redes sociales. En este sentido, un buen anticipo se pudo apreciar en las elecciones de la UNSJ.

Pero en el fondo la campaña irá por los carriles históricos. La novedad estará dada en la modalidad. Y por el desafío de interesar a un electorado que tiene otras urgencias. En definitiva, será una apuesta por renovar las esperanzas o terminar de bajar el pulgar.



