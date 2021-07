Luis Rueda: 'Obviamente creo que hay Uñac 2023'

Uno de los bastiones de las gestiones de Sergio Uñac como gobernador es sin duda Luis Rueda. El Secretario General de Gobernación, cada vez que se lo consulta sobre el Frente Todos, ratifica la gestión. En esta oportunidad, entrevistado en Banda Ancha este martes, manifestó ‘obviamente creo que hay Uñac 2023’.

El líder del Bloquismo señaló sobre la figura de Uñac que ‘es un dirigente con gran poder de ejecución que trata de que todo vaya bien’. Consultado sobre una posible reelección, Ruda no dudó, ‘obviamente creo que hay Uñac 2023’, sin embargo, luego atenuó indicando que será el ex intendente de Pocito quien deberá tomar esa decisión.

Para el hombre fuerte del Frente Todos, el sanjuanino se dará cuenta que la gestión del gobernador goza de buena salud, pese a un 2020 y lo que va del 2021 marcado por la pandemia y el cimbronazo económico que provoca el Covid 19. Rueda expuso gestión en medio de la lucha contra el virus enumerando construcción de viviendas, orden en la administración de fondos públicos y ayuda al sector privado afectado últimamente. ‘Yo creo que los sanjuaninos s se van a dar cuenta que este proyecto le viene haciendo bien a San Juan’, reforzó luego su argumento.

Rueda aseguró que en los cuatro años de gobierno macrista, Uñac ese abocó a un proyecto provincial, lo cual calificó de un total acierto. ‘Se abocó a tratar de generar para la provincia, lo hizo en los cuatros años anteriores, y lo está haciendo en esta gestión. Siempre esta viendo de traer inversiones en la política’, manifestó.

Luego, el joven bloquista ratificó una vez más su compromiso para el frente que integra, y en el cual es una pieza de peso. ‘Voy a defender el Frente de Todos porque le ha hecho bien a la provincia’, expresó. Acerca de posibles candidaturas, contó que todavía no tiene esa conversación con el líder del Justicialismo, pero aseguró que pronto se dará.

Cuando le preguntaron sobre el rol del bloquismo en el futuro del frente, el presidente del histórico partido sanjuanino indicó que ‘no hay motivos para que otros bloquistas no acompañen, en otros frentes electorales se sentirían incómodos’. Después Rueda consideró que la participación del partido que el lidera ‘no va a centrarse en si estamos o no en este frente, sino cual es nuestra participación en el frente Todos’.

Sobre posibilidad de que Laura Adámoli sea candidata en las venideras legislativas, pese a haber manifestado públicamente tener diferencias con el Gobierno Nacional, el integrante del Frente de Todos aseguró que ‘no es crítica, opina que hay cuestiones por mejorar’, luego se preguntó ‘¿porque como partido provincial no podemos llevar una mirada diferente, sin criticar, sino simplemente para mejorar’.

‘Podría defender a la provincia con otra mirada. Ella siempre tira para el lado de la provincia’, expresó sobre la bloquista.

Acerca de la posibilidad de ir por la intendencia de Rivadavia en 2023, Rueda fue tajante, ‘cuando me han propuesto algo, siempre me he puesto a consideración’. Luego se explayó diciendo que ‘es un orgullo que a uno lo tengan en cuenta para ocupar un lugar, que la gente te diga que estas bien, y te nombren la verdad es que para el dirigente es lo mejor, porque es la gente quien te pone o te saca’.

Por último, el líder del Partido de la Estrella manifestó ‘yo estoy dispuesto a ponerme al frente de una candidatura sea en el lugar donde sea, pero con el respaldo del frente y del partido’, aclaró.