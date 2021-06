Pierden todos, pero algunos más

'En pandemia perdemos todos', dijo la ministra de Hacienda, Marisa López, este miércoles en Banda Ancha. Pierden los privados, pierden los trabajadores en relación de dependencia y los autónomos, pierde finalmente el Estado por una caída de la recaudación. Pero hay una escala diferente. Hay quienes tienen más espalda, aunque después de 14 meses de pandemia y estanflación hasta los más solventes están haciendo pinino para no caerse.

Lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, días atrás también en este canal. A las pymes mercantiles no les queda resto para afrontar otro cierre. Están intentando armar un frente común con el sindicato que conduce Mirna Moral para extremar las medidas sanitarias. Y con esa estrategia, intentarán convencer a las autoridades del Comité Covid 19 de que no existe el menor riesgo de contagio dentro de los locales.

Alejandro Tesei es propietario de la franquicia sanjuanina de una cadena gastronómica de las más importantes del país. Está ubicada sobre Avenida Libertador en Rivadavia. En Paren las Rotativas dijo que no hay 'take away' que valga. Agotaron las reservas que tenían para sostener los 30 trabajadores y ven con terror eventuales nuevas restricciones.

Sin embargo, todos son conscientes de que la segunda ola todavía no terminó. El invierno ni siquiera empezó. Vienen meses de combate contra la curva epidemiológica, siempre procurando que no colapse el sistema sanitario. Con 600 a 700 casos nuevos todos los días, San Juan tiene casi 9000 personas infectadas en este momento con Coronavirus.

Por eso el propio Sergio Uñac anticipó el lunes pasado, cuando lanzó el Programa Proteger Empleo, que vienen 'tres meses difíciles'. En ese marco la provincia aportará 1000 millones de pesos para ayudar a pagar salarios a todas aquellas pymes de los rubros más afectados por la pandemia, que no califiquen para el REPRO, el plan que abona Nación.

Tanto el REPRO como el Proteger Empleo de San Juan se ocupan específicamente de cuidar el trabajo registrado, para evitar despidos o, en última instancia, reducirlos al mínimo. Quedaron afuera los no registrados. Los miles de sanjuaninos y sanjuaninas que viven en la informalidad muchas veces por imposibilidad de pagar un monotributo. O simplemente porque nunca les tocó un contrato laboral en blanco. No tienen aportes. No cuentan con obra social. No podrán jubilarse tampoco. No hay sindicato que los represente.

Entonces, si los empresarios están asfixiados por la pandemia, con mayor razón han caído en situación crítica las familias que dependen de jornales en negro. Pero por el momento no hay un auxilio para este sector que el año pasado contó con el IFE y esta vez no hay nada.

En Banda Ancha la ministra López debió responder sobre esta decisión. 'Tenemos que proteger al que cumple con sus obligaciones fiscales', contestó la funcionaria. Es cierto. El autónomo, el cuentapropista, debería estar adherido al régimen de monotributo. En tal caso, podría acceder al Proteger Empleo. Pero a veces la no inscripción ante AFIP no es simple evasión. Es imposibilidad. Es falta de acompañamiento.

Existe el monotributo social, hecho a la medida de estos micro-emprendedores. Pero siempre necesitarán de una mano, una orientación para poder acceder al régimen. Algo está haciendo en este sentido el Ministerio de Desarrollo Humano, pero claramente falta bastante para alcanzar un número importante. Hoy más que nunca queda en evidencia la necesidad de no dejar a nadie afuera.

Cuando la ministra López dijo que a todos les toca perder, abrió capítulo aparte para las cuentas del Estado. En rigor, San Juan ha recibido un 70 por ciento más de recursos en el primer cuatrimestre de este año que el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el dato puede ser engañoso. No sobra nada.

Hubo un aumento importante de las partidas coparticipables, con especial acento en abril. Ese mes hubo un 40 por ciento más de fondos que el año pasado, porque el año pasado a esa altura la actividad fue nula. Si se saca abril del promedio, entonces la mejora de recursos queda bastante licuada por la inflación.

Según López, hasta ahora tenían previsto recaudar 30.000 millones de pesos y han recibido 36000 millones. Para un presupuesto de 128000 millones, los 6000 no significan demasiado. Se pueden gastar en un abrir y cerrar de ojos. Son una grilla y media salarial.

Por eso no hay intenciones de incrementar el gasto salvo en Salud y Desarrollo Humano. Son las dos áreas privilegiadas en este contexto de segunda ola. Van a suspender las ejecuciones por deudas impositivas únicamente para pymes de actividades críticas. El resto de los cobros seguirá adelante. Estiman que el confinamiento de 9 días en mayo se sentirá en una caída de ingresos de alrededor del 5 por ciento. No sobra nada.

Mientras tanto, sigue la inflación con una caída del consumo que no parece encontrar el piso. Según la Cámara de Comercio, en mayo se vendió un 22 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado. Pero aún así, sin demanda, siguen subiendo los precios. Es un fenómeno de estudio. Para la ministra de Hacienda, puede tener alguna incidencia la alta emisión monetaria de 2020, pero mucho más la especulación. Entonces respaldó los controles del Estado, para frenar las maniobras. Pero es un aspecto que excede ampliamente a la provincia.

El incremento del precio de los alimentos golpea por encima del promedio inflacionario y afecta sobre todo a los sectores más vulnerables. Los que viven al día. Si la provincia no tiene las herramientas para contener a estas familias, si los recursos no alcanzan, entonces habrá llegado la hora de hacer el planteo en Nación. Si los confinamientos van a seguir, porque la pandemia así lo requiere, y hay líneas de contención para la economía formal, con doble razón tiene que aparecer el oxígeno para los que caminan por la banquina.



JAQUE MATE