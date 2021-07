La ayuda opositora inesperada para Uñac

Sergio Uñac tiene sus propios problemas para resolver en esta cita electoral. Esos inconvenientes no están relacionados al armado del Frente de Todos, que como nunca antes llegará muy relajado al próximo miércoles, fecha final para la inscripción de alianzas. Definir los nombres de las listas tampoco parece un gran desafío. Nada de eso. La tarea más compleja para el gobernador será sostener los votos con holgura bien arriba de los 50 puntos, en un momento delicado para el gobierno nacional. Igualmente, el pocitano podría contar con una colaboración inesperada en la campaña, si continúa escalando el conflicto entre opositores.



La división de la oposición siempre será una buena noticia para este y para todos los oficialismos. Si a eso se le agrega una pizca de pimienta, si empiezan a ventilarse los trapitos entre las dos vertientes que pretenden encarnar a Juntos por el Cambio en San Juan, el daño autoinfligido seguramente será una buena noticia en Libertador y Paula. Una ayuda impensada. Sobre todo teniendo en cuenta que la tolerancia social está al límite tratándose de cuestiones políticas. Las urgencias de la gente pasan por resolver los problemas cotidianos y no hace falta ser analista para comprenderlo. Domar la pandemia. Aliviar la asfixia económica. Por ahí pasa el termómetro de la calle, desprendida de la grieta y ajena a las tendencias fabricadas en las redes sociales.



La agenda de la oposición en estas elecciones arrancó muy focalizada en las diferencias propias, más que en las rengueras del gobierno de turno. Quedan menos de 72 horas para resolver la unión del Frente Con Vos y el Frente Consenso Ischigualasto. Hay indicios suficientes para anticipar que no habrá romance posible. Algunos episodios recientes ocurridos en Canal 13 pueden abonar esta hipótesis.



Fernando Patinella fue apoderado del PRO en San Juan pero luego rompió con la conducción de Eduardo Cáceres como hicieron otros tantos antes que él. Hoy integra Consenso Ischigualasto, desde donde ha mantenido contacto con Patricia Bullrich, la presidenta del partido a nivel nacional. Para la exministra de Defensa el espacio de referencia es el que lidera Marcelo Orrego, porque ahí están los votos opositores. Pero tampoco desprecia a los disidentes. Les presta oído. Pide contención. Hasta ahora no tuvo éxito.



Patinella junto con uno de los fundadores del PRO en San Juan, Hugo Ramírez, conformaron la agrupación que hoy está integrada al Frente Consenso Ischigualasto. Sería la versión B de Juntos por el Cambio, porque se referencian con ese lado de la grieta. Toda una curiosidad de esta elección: hay dos polos a nivel nacional, el oficialismo y la oposición, pero a nivel provincial el macrismo está subdividido.



'Si acá no se da la unión, no será por especulación nuestra', dijo Patinella días atrás en Banda Ancha. Hizo una acusación directa al Frente Con Vos. Pero también fue un tiro para Enzo Cornejo, el jefe del PRO orgánico, heredero político de Cáceres y equilibrista en tiempos incómodos con capítulos judiciales abiertos.



Cornejo huyó de cualquier acercamiento a esa otra oposición. 'Tengo marcadas diferencias con una parte de Consenso Ischigualasto', dijo el jueves en el programa La Justa. Piña va, piña viene. Todo hace suponer que esta pirotecnia seguirá creciendo a medida que pasen los meses. No se agotará el 12 de septiembre en las primarias sino que llegará al 14 de noviembre, cuando se vote en comicios generales.



Sin alusiones personales, otro miembro de Consenso Ischigualasto disparó munición gruesa contra el orreguismo y asociados. 'No se puede tener una actitud tan colaboracionista con el gobierno provincial en la Legislatura', dijo sin anestesia Marcelo Arancibia, también en La Justa. El expresidente del Foro de Abogados volvió a cuestionar el procedimiento de designación de funcionarios del Poder Judicial. 'Hay colegas que por llevar la bandera justicialista en el Foro de Abogados hoy son jueces', sostuvo. ¿Quién votó a los magistrados? Sí, también el bloque Con Vos. Al que le quepa el sayo...



¿Cómo se podrían limar las asperezas entre unos y otros a tan pocas horas de sellar el destino de los frentes electorales? No parece que fuera a pasar esta vez. La apuesta de Orrego es que la grieta otra vez juegue a su favor. Que los votos sean por oficialismo u oposición. En ese caso, quien se encuentra mejor posicionados es él, claramente. Y sus candidatos. Por lo tanto, confía en que Consenso Ischigualasto no le hará una gran resta. Consumadas las elecciones de septiembre y de noviembre, el electorado pondrá a cada uno en su lugar. El santaluceño se jugará a consolidar un armado propio sin quedar condicionado al macrismo disidente, radicales disidentes y otras expresiones que hoy no tienen silla en su mesa.



Por el contrario, la apuesta de Consenso Ischigualasto es demostrar que sus votos hubieran posibilitado una victoria. Para ello, los candidatos de Uñac debieran obtener menos del 50 por ciento. Entonces sí, en ese único escenario, podrían echarle en cara a Orrego que se equivocó. Que despreció la oportunidad de ponerse a la cabeza de un gran frente opositor y ganador.



Pero estas son todas conjeturas. La única realidad palpable por estas horas es que Uñac, que tiene un enorme desafío por delante en esta posta, podría contar con una ayuda inesperada: una pelea opositora que resulte más entretenida para la mesa de café que para el sanjuanino de a pie. Ese que necesita empezar a escuchar soluciones, más que pases de factura.





JAQUE MATE