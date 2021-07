El póquer de Orrego

Marcelo Orrego dijo haber aprendido la que tal vez sea su mayor lección en política: hay que medir los tiempos. Le toca conducir no solo su partido, Producción y Trabajo, sino la principal coalición opositora, la versión local de Juntos por el Cambio. Definir las listas que irán a la primaria del 12 de septiembre puede llegar a ser traumático. Entonces mejor no anticiparse. Tiene decidido mantener el hermetismo hasta el mismo sábado 24 de julio, fecha final para inscribir precandidatos. Seguramente ya tiene las decisiones tomadas. Solo resta conocer cómo jugará esta vez.

Fue ametrallado a preguntas que supo esquivar con destreza durante la presentación del frente, el miércoles. Fue su reaparición en público después del aislamiento forzado por el Covid 19. Y se mantuvo rígido al día siguiente en Banda Ancha, en una entrevista en profundidad. No obstante, sí se permitió hablar de política y siempre que esto sucede, hay subtexto, hay lectura entre líneas para interpretar.

La ausencia de Rodolfo Colombo en la presentación de Juntos por el Cambio fue justificada con un formalismo, porque no es presidente de ACTUAR sino el diputado Gustavo Usín. De todos modos, el referente que se sienta siempre en la mesa chica es el exministro de Gobierno de Alfredo Avelín. Para compensar y disipar fantasmas de ruptura, Orrego rápidamente acotó que tampoco estuvieron otras figuras relevantes como Roberto Basualdo y Susana Laciar.

Orrego reconoció que tienen un nivel de franqueza con Colombo que les ha permitido disentir en más de una oportunidad. Si esta es una de esas ocasiones, queda para la imaginación. Y no tanto. Hay elementos suficientes para entender que transitan por un momento de tensión. El fundador de ACTUAR tiene aspiraciones serias a encabezar la lista de diputados nacionales y posiblemente hubiera esperado un acompañamiento unánime dentro del espacio. Pero puede aparecer una lista de Producción y Trabajo, que lógicamente será la que se identifique con Orrego. Entonces la interna estaría planteada al más alto nivel.

Hasta ahora todo es condicional, especulativo. Empezó la cuenta regresiva para que el santaluceño decida. Y Colombo también. Por el momento no aparece en el mapa una ruptura. ACTUAR firmó el frente y difícilmente pondría en riesgo la alianza a futuro, cuando todos los intereses están puestos más en 2023 que en 2021. Mientras tanto, Orrego guarda bajo siete llaves la estrategia. En Libertador y Paula también lo miran con detenimiento. Claramente es el sector más competitivo de la oposición.

De hecho, Sergio Uñac empezó a barajar la posibilidad de una interna con dos o tres listas en carrera para evitar que toda la atención se la lleve Orrego. En las PASO, ofrecer una lista de unidad puede significar darle una ventaja al rival. Le sucedió al Frente para la Victoria en 2013, cuando el basualdismo puso cinco alternativas y en la sumatoria obtuvo más votos que el oficialismo.

Por eso este paréntesis entre la presentación de frentes electorales y la inscripción de precandidatos, de tan solo 10 días, será muy parecido a una mano de póquer. La clave estará en no mostrar las cartas antes de tiempo. Orrego asegura haber aprendido esta regla de oro. Pero igualmente accedió a dejar algunas pistas en Canal 13.

Por ejemplo, con respecto a Laciar, su excompañera de fórmula en 2019. Es señalada en las mesas de café como quien podría salir al ruedo en nombre de Producción y Trabajo, enfrentándose a Colombo. Tiene amplia experiencia legislativa porque no solo fue diputada provincial sino que ha acompañado como asesora a Roberto Basualdo desde el inicio de su gestión en el Congreso, desde 2001. Dos décadas completas.

'Es una excelente candidata, siempre fue un cuadro político extraordinario. Viene transitando un camino desde hace mucho tiempo conmigo', dijo Orrego, coronando de laureles a la dirigente de todas las especulaciones. Sin embargo, el santaluceño se encargó de ponerle coto al asunto, al decir que hay muchas mujeres y hombres que pueden ser candidatos. Que todavía queda mucho análisis por delante. ¿Conclusión? Sin novedad. Laciar es una de las favoritas pero para tener confirmación tendrá que esperar el paso de los días.

En el juego de las señales, Orrego también dejó una puerta abierta para el intendente de Rivadavia, Fabián Martín: 'tiene la capacidad para hacer lo que él decida, puede ser candidato a lo que él desee'. Así, sin anestesia.

Hubo pedidos, casi hasta presiones, para que Martín encabece una lista a diputados nacionales. No tanto por la apetencia de una banca en el Congreso sino por la posibilidad de dar una batalla más pareja en las urnas con el uñaquismo y proyectarse mejor para 2023. El intendente fue capaz de retener el municipio en 2019 y claramente es el segundo en la línea de mando de Orrego. No podrá ir por otra reelección en el departamento dentro de dos años, por lo que todos entienden que debería medirse ahora. Tal vez, solo tal vez, perfilarse como un no tan inesperado candidato a gobernador.

Pero esto es todavía ciencia ficción. Martín ha rechazado sistemáticamente los ofrecimientos/presiones. Orrego le dejó la puerta absolutamente abierta. En términos futboleros, le dejó la pelota en el área para que defina. O es tan solo una maniobra de distracción. En definitiva, Orrego aprendió.



JAQUE MATE