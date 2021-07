Los no tan secretos de Uñac

Días atrás un grupo de colaboradores de Sergio Uñac hacía memoria en Casa de Gobierno. ¿Cómo presentó los candidatos en 2017? ¿Llamó a conferencia de prensa? ¿Fue en el PJ o en algún hotel céntrico? Nada de eso. Fue al pasar, al finalizar un acto oficial en la Sala Ricardo Colombo. Lo dijo en un contacto fugaz con los periodistas presentes. Y a otra cosa. Algo similar ocurría en los próximos días, sin tanta pompa. Un anticipo sucedió el lunes, en Chimbas.

El gobernador fue a inaugurar un tramo largo de iluminación led en calle Rodríguez, entre Ruta 40 y Necochea, que se llevó a cabo con una inversión de 4,5 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). Son recursos que aporta la provincia como complemento de la Ley de Coparticipación Municipal. Lo ganan los intendentes que tienen en orden las cuentas fiscales. Fabián Gramajo es uno de ellos. En ese acto importante pero no extraordinario, Uñac puso primera y apretó el acelerador.

De pie frente al atril, cumplió con los saludos formales. Enumeró a todos los presentes siguiendo el protocolo. Pero se detuvo muy particularmente en un invitado inesperado: el diputado nacional Walberto Allende. Habló de los años en que ambos eran intendentes defensores del municipalismo, uno en Pocito y el otro en 9 de Julio. Recordó que luego le encomendó el Ministerio de Desarrollo Humano, uno de los más sensibles. Y finalmente se refirió a su desempeño en el Congreso, a su 'velocidad', su 'gestión' y su 'picardía' para incluir a San Juan en la Ley de Zonas Frías. Fue una interesante enumeración de atributos.

Luego el gobernador habló de su 'alianza estratégica' con los intendentes, en particular con Gramajo. Chimbas no es cualquier departamento. Es el tercero más poblado y uno de los que más generosamente contribuye al justicialismo en las urnas, en cada cita electoral. El lunes pasado fue el escenario elegido para un virtual prelanzamiento del candidato uñaquista. Fue bastante explícito.

Quedan muchas otras definiciones por revelar, pero que Allende jugará nuevamente e irá por la reelección, es una cuasi-certeza. Le falta solamente la comunicación oficial que el aludido jura no haber recibido. En público y en privado, el nuevejulino sostiene que Uñac todavía no le dijo nada. Pero ya no se priva de reconocer que está dispuesto y preparado para acometer la campaña e ir por otros cuatro años en la Cámara Baja.

El resto son todas incógnitas. Encabezando Allende la lista, el segundo lugar será para una mujer, por el criterio de paridad de género. Si finalmente se quedará con ese escaño la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, u otra figura justicialista, por ahora es un interrogante sin respuesta. Esos dos primeros puestos en la lista uñaquista del Frente de Todos correrán con ventaja. Desde el momento mismo de la nominación, tendrán medio pie dentro del Parlamento.

Siempre habrá margen para alguna sorpresa, algún viraje insospechado. Pero si no mediara un cimbronazo político por ahora impredecible, Allende y quien lo secunde podrían asumir el próximo 10 de diciembre. Cuentan para ello con un respetable nivel de aprobación de la gestión de Uñac, medida en todas las encuestas. Algunas le reconocen más puntaje que otras, pero ninguna pone en duda su liderazgo por encima de la segunda fuerza, el Frente Juntos por el Cambio encabezado por Marcelo Orrego.

El tercer lugar titular de la lista tampoco será despreciable, teniendo en cuenta los antecedentes. Todo puede suceder y si Allende debiera a futuro dejar la banca, por ejemplo por haber sido convocado para desempeñar otra responsabilidad, automáticamente se activaría el relevo. Ese tercer escaño podría estar reservado para el bloquismo, como sucedió en elecciones anteriores. Pero esta vez el partido de la estrella podría competir con boleta propia, dentro de las primarias del 12 de septiembre.

Es la expectativa que abriga el presidente partidario y secretario privado del gobernador, Luis Rueda. Es otra cuasi-certeza. Uñac ya le dio su no objeción para pensar en una interna que ponga de un lado a peronistas y del otro a bloquistas. Pero eso también dependerá de una determinación final, ajustada a una estrategia macro. La pregunta es: ¿le sirve al Frente de Todos poner dos alternativas en competencia?

Para el consultor Maximiliano Aguiar, esta variante solo sería aprovechable si garantiza mayor participación en la agenda de campaña. Será una interna de resultado bastante cantado. El bloquismo no podría derrotar al justicialismo. Sin embargo, la aparición de matices, el regreso de la estrella impresa en una boleta por primera vez desde 2005, podría funcionar como condimento para evitar que Orrego monopolice la atención pública.

El bloquismo no sabe cuántos votos tiene. En consecuencia, tampoco puede medir su cuota societaria del Frente de Todos, que viene integrando con bastante protagonismo desde el acuerdo original entre Leopoldo Alfredo Bravo y José Luis Gioja. Producto de esa sociedad, Graciela Caselles transita su cuarto mandato consecutivo como diputada nacional, por ejemplo.

Aguiar dijo este martes en Banda Ancha que el bloquismo claramente viene transitando un proceso de renovación generacional. De aquel partido de 2005 solo quedaron las pintadas con la leyenda Maratta-Castillo, desgastadas por el paso del tiempo. Los nombres hoy en danza serían debutantes en tamañas candidaturas. Se habla de Laura Adámoli y de Alfredo Nardi, no necesariamente en ese orden. Tanto una como el otro están ligados al partido hace décadas, pero siempre desde los márgenes, en segundo plano. Esta campaña les permitiría empezar un proceso de instalación para ganar conocimiento público. No es poco, si la apuesta está direccionada más a 2023 que a 2021.

Pero nada está dicho. La interna entre una lista justicialista y otra bloquista debe ser confirmada por el gobernador. Ya lo ha mencionado en ocasiones anteriores él mismo, con micrófono y cámara encendidos. Pero parece haberse guardado la firma para última hora, por las dudas.

La siguiente duda es si el giojismo aparecería en la grilla con candidatos propios, considerando que no está contenido en los nombres que designe el gobernador para la lista encabezada por Allende. Solo hay rumores. Posteos enigmáticos en redes sociales. La postura oficial en Libertador y Paula ya está adoptada: que se inscriba el que guste, la interna peronista ya se liquidó el 15 de marzo de 2020 y terminó 70 a 30.



JAQUE MATE