La interna opositora que no fue pero está siendo

Hay una interna tácita en este tiempo de descuento para las primarias del 12 de septiembre. Es la interna opositora que no fue, porque no hubo unidad, pero igualmente se mantiene activa y tendrá peso en las urnas. No será eliminatoria, porque todos llegarán a la general del 14 de noviembre en tanto superen el piso mínimo de votos exigible. Pero en lo político habrá una larga lista de conclusiones para sacar.

El diputado y presidente de ACTUAR, Gustavo Usín, puso blanco sobre negro este jueves en Banda Ancha al sacar una cuenta sin ponerse colorado. Dijo que 'en el caso de que haya un clara alternativa, el tercero no tiene otra cosa mejor que hacer que bajarse y acompañar'.

Se puede pasar en limpio. Si Susana Laciar sale segunda en el poroteo detrás del oficialismo, será la primera fuerza opositora; por lo tanto Marcelo Arancibia, de Consenso Ischigualasto, debería retirar su candidatura para la general. Caso contrario estaría dividiendo los votos, según la lógica de Usín. ¿Alguien puede creer que es solo una ocurrencia del alfil de Rodolfo Colombo? ¿O es una cuenta que están haciendo dentro de Juntos por el Cambio?

Consenso Ischigualasto le echó en cara varias veces a Marcelo Orrego que él se negó a un gran acuerdo opositor, que de esa manera fue funcional al Frente de Todos, a Sergio Uñac. Pero la realidad es esa gran coalición nunca tuvo la menor chance. Según Usín, no se podía forzar algo que se debía dar naturalmente. Hay incompatibilidades de base. Estilos diferentes. Y esas diferencias se están haciendo cada vez más visibles en el desarrollo de la campaña.

Entonces no habrá ninguna definición en las primarias del 12 de septiembre, porque cada alianza competirá con una sola lista, salvo el Frente de Izquierda Unidad. Los otros tres, Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto esquivaron la contienda interna. La votación servirá para ordenar el ranking, para saber cuánto apoyo concentra cada espacio y cada candidato.

Usín -que no es un librepensador- ansía que esta primaria funcione como si fuera una primaria y que se baje el tercero, si realmente tiene ganas de potenciar a la oposición. La propuesta tuvo tono de chicana también para Arancibia y Consenso Ischigualasto. Fue una retribución de gentilezas, después de haberle cuestionado tanto a Orrego la negativa a una alianza de amplio espectro.

No habrá acuerdo nunca jamás. Hay una incompatibilidad no dicha, disimulada, estilos diferentes. La confrontación no es el estilo de Orrego ni de su candidata, Laciar. Pueden tener un discurso apenas más duro con la gestión nacional de Alberto y Cristina, pero muy suave y conciliador con Uñac. Es precisamente lo que irrita a Arancibia y le da pie para atacar a sus colegas opositores tildándolos de 'colaboracionistas'. En la bolsa no solo cae Producción y Trabajo, sino también el PRO y ACTUAR.

Igualmente Consenso Ischigualasto quedará en la disyuntiva al momento de transitar las PASO. Será todo un test para Arancibia y un riesgo para la general del 14 de noviembre, que funcionará como una virtual segunda vuelta.

El riesgo consiste en obtener el 14 de noviembre menos votos que en la primaria, por aquello del voto útil. Este razonamieno parte de la presunción de que ningún elector quiere rifar su sufragio en una fuerza minoritaria. Entonces podría haber una migración de Arancibia a Laciar. Puede haber votantes que se permitan seguir su impulso y obviar aquello de la competitividad en primera instancia, pero esas mismas personas pueden virar si aprecian que están fuera de la discusión. Si el comicio se convierte en una disputa bien polarizada, entre dos, sin espacio para terceros.

Para Arancibia, dirigente de larga trayectoria pero de pocas candidaturas y nunca una tan relevante como esta a diputado nacional, el punto que obtenga en 2021 será ganancia. Cada voto que sume será importante, tratándose de su primera incursión en un comicio de alcance provincial. Dependiendo de cómo le vaya, hasta podrá ponerse a la par de otros dirigentes de Consenso Ischigualasto. En definitiva, Martín Turcumán construyó su imagen campaña tras campaña.

La oposición seguirá partida, eso se puede anticipar. El ensayo tendrá lecturas varias. La polaridad favorecerá a Orrego y eso es otra certeza. El desafío de los terceros será hacer rendir su capital, todavía incierto.

Esta es la interna opositora que no fue pero está siendo.



El momento de la entrevista con Gustavo Usín en Banda Ancha