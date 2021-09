Emilio, Sergio y Alberto en el juego de la oca

Habrá que leer entre líneas a Emilio Baistrocchi para entender en profundidad ese laboratorio indescifrable en términos políticos que es la Capital de San Juan. Un distrito que viene eligiendo a intendentes justicialistas desde 2007 de manera ininterrumpida, pero al mismo tiempo castiga al PJ en los comicios de mitad de mandato con la misma euforia. Así, de un extremo al otro, sin medias tintas.

El problema para Baistrocchi, con estos antecedentes, es que sus pares intendentes podrán exhibir resultados más generosos el 12 de septiembre, en favor del Frente de Todos. El capitalino corre con desventaja. Sabe que arranca desde atrás, porque así está escrita la historia. Y así también lo reflejan los sondeos de opinión previos que circulan por Libertador y Paula. En la previa, el único distrito donde el oficialismo pierde contra a la oposición, es precisamente Capital.

La manera de atenuar ese estado previo de cosas, es intensificar la campaña mostrando gestión y más gestión. Traer a la memoria del votante cada lamparita nueva, cada metro de asfalto, cada plaza inaugurada, e intentar que influya ese recuerdo en el cuarto oscuro, aunque esta vez haya que elegir precandidatos para el Congreso de la Nación.

Este miércoles Baistrocchi dejó su propia lectura en Banda Ancha. Algunas consideraciones merecen ser desmenuzadas. Reconoció que la gestión empuja en la campaña, pero advitió que a veces también puede empujar para atrás. En este apartado, habló de la gestión municipal, de la provincial y también de la nacional. Sin hacer distinción, encendió una luz de alerta al decir: 'cualquier error o equívoco que tengamos también puede hacer que hagamos marcha atrás'. No hizo falta más aclaración.

Los tropiezos del gobierno nacional pueden complicar el afecto del votante capitalino, particularmente el de la zona céntrica, siempre más arisco ante gobiernos peronistas. No dijo nada Baistrocchi acerca de la foto del cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena en la Quinta de Olivos, pero claramente es uno de los errores que hacen retroceder un par de casilleros. Como en el juego de la oca.

Frente a esas equivocaciones, se impone la estrategia electoral de provincializar y municipalizar la campaña. Abiertamente. Sin falsos pudores. Cada tarde, todas las tardes, Baistrocchi recibe a algún integrante de la fórmula de diputados nacionales para caminar por distintos circuitos de Capital. Hablan sobre todo de cuestiones municipales. Los vecinos aprovechan el encuentro cara a cara con el intendente para pedir desde limpieza de cunetas hasta recolección de residuos verdes. Es la idea: que el votante asocie una cosa con la otra.

'Entendemos que tenemos un buen nivel de gestión, que tenemos cercanía con el vecino, entonces no tenemos problema en ir a golpearle la puerta', explicó Baistrocchi en Canal 13. El resultado por supuesto, no está cantado. Y el intendente también lo tiene bien asumido. Reconoció que a veces el votante de Capital 'emparentará la gestión municipal y la provincial con su intención de voto y a veces no lo va a hacer'.

Cualquiera podría interpretar que Baistrocchi abrió el paraguas ante la posibilidad de una derrota en su distrito, que contraste con el resto de la provincia. Frente a esa hipótesis, una explicación posible es esta ya expuesta: algunos no asociaron la gestión municipal y la dejaron afuera del cuarto oscuro. Por lo tanto, ese voto en contra del Frente de Todos no podría entenderse como una mala calificación para el jefe comunal. Al menos es la interpretación que propuso solapadamente el jefe político del departamento.

Por supuesto, habrá otros que se ocupen de facturarle el resultado del 12 de septiembre con intención de esmerilar su imagen. Baistrocchi también es consciente de ese juego político inevitable. Por eso propuso desde el arranque esta lectura que es suya y de todo su espacio.

El intendente hizo notar en la entrevista, que también Juntos por el Cambio está caminando las calles de Capital con la estrategia de nacionalizar el comicio. Y habrá vecinos que opten por ese encuadre, que dejen de lado todo lo provincial, todo lo municipal, y solo miren los sellos impresos en cada boleta. En tal caso, jugarán otros factores bastante desprendidos de lo local.

Baistrocchi destacó que hay consumo de información que viene desde Buenos Aires y que también va sedimentando la intención de voto, totalmente desprendida de lo que sucede en la provincia. ‘Del otro lado de la vereda ellos están tratando que no se mire, que no se vea lo que se está haciendo en San Juan, sino que estemos en este tema nacional donde todos los días hay una grieta nueva, una discusión nueva, una frase que genera polémica’, reflexionó el intendente.

Ciertamente, por momentos se habló más de la declaración sexual de Victoria Tolosa Paz o el cigarrillo de marihuana de María Eugenia Vidal que de cualquier tema de interés sanjuanino. ¿Puede un cordón cuneta ser más gravitante que ese bombardeo porteño?

Baistrocchi igualmente seguirá apelando a ‘cuidar lo que hemos construido entre todos en los últimos 20 años’. Ratificó su pertenencia al proyecto de Sergio Uñac pero ponderó positivamente la gestión de José Luis Gioja al hacer esa referencia que se remonta a 2003.

A tan solo 10 días de las primarias, queda todo por hacer. El 12 de septiembre será inapelable. El PJ y aliados sabrán cuántos puntos fueron capaces de sumar. Baistrocchi rendirá examen y hará su propia lectura. También tendrá que afrontar el fuego amigo, aunque sea internamente y no se filtre hacia afuera. Pero las PASO serán apenas la primera posta rumbo a las generales del 14 de noviembre. Siempre habrá chances de hacer ajustes, plenamente conscientes de que cada error se paga con votos.

