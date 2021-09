Uñac y UDAP: la foto que falta

Esbozó una media sonrisa Luis Lucero, el secretario general de UDAP, este martes en Banda Ancha cuando tuvo que responder sobre un tema particularmente incómodo. ¿Cómo van a recuperar los contenidos que no se pudieron enseñar ni aprender a lo largo de 2021 por la pandemia? Media sonrisa. Evidentemente sabía lo que sucedería un poco más tarde en la Casa Rosada: una foto de alto impacto con Alberto Fernández, Hugo Yasky, Sonia Alesso y Roberto Baradel. Hablaron de mejorar las jubilaciones docentes e incrementar el presupuesto. También tocaron la posibilidad de trabajar los sábados. Una cosa por la otra. Si la CTERA se embarca en ese rumbo, el sindicato sanjuanino será arrastrado por la estela.

Por si hiciera falta recordarlo, UDAP es entidad de base de la CTERA. Hay una comunicación vertical constante. Esa pertenencia determinó que, por ejemplo, UDAP hiciera paros por razones nacionales que nada tenían que ver con la provincia, en tiempos previos a la pandemia, por estricto alineamiento con la central sindical de Buenos Aires. Por lo tanto, la foto de Alberto con Yasky, Alesso y Baradel importa mucho aquí en San Juan.

'Docentes aceptan trabajar los sábados', titularon los diarios porteños, hundiendo el cuchillo en un asunto absolutamente irritante. Que el proceso de enseñanza y aprendizaje quedó severamente afectado en 2020 y en 2021 por el Covid 19, está fuera de discusión. Se hizo lo que se pudo en un contexto absolutamente extraordinario.

Sin embargo, los docentes tuvieron una multiplicación de tareas a punto tal que entró en debate un concepto tan novedoso como el derecho a la desconexión. Porque la virtualidad vino acompañada del trabajo en casa sin horario. También hubo que asignarles un adicional salarial desde Nación por conectividad, porque de la noche a la mañana cada maestra, cada profesor, tuvieron que mudar el aula a la computadora de su hogar con el servicio de internet que su bolsillo pudiera pagar.

Recargar ahora a los docentes con el argumento de que hay que recuperar el tiempo perdido es un arma de doble filo. Aprobar nuevas extensiones del calendario escolar o incorporar horas a la jornada, será bastante difícil para los sindicatos. Pero en la Casa Rosada se dio el primer paso en ese sentido. La media sonrisa de Lucero en Banda Ancha camufló la camisa de once varas. No será la primera situación embarazosa que deba transitar.

Aún así, el líder de UDAP fue categórico al rechazar la extensión del ciclo lectivo. Dijo que las vacaciones son sagradas y que no se tocan. De todas maneras, quedó un paréntesis abierto ante la posibilidad de los sábados, a través del programa PRASIR, que ya se aplicó en julio por ejemplo y sirvió para el acompañamiento de los estudiantes que no alcanzaron los contenidos mínimos. Por lo tanto, no sería para todos los alumnos ni para todos los docentes. Es una herramienta complementaria ya probada en San Juan.

Dijo también Lucero que en San Juan la extensión del ciclo lectivo ya se acordó en paritarias y tiene fecha cada nivel educativo. Para él es asunto cerrado. Pero en el fondo sabe que está atado a los acuerdos nacionales. Habrá que esperar un poco más.

Lucero mantiene una excelente relación con el Ministerio de Educación a cargo de Felipe De los Ríos. Este martes volvió a reivindicar el acuerdo salarial alcanzado en la paritaria local como 'el mejor de todo el país'. También destacó la mejora de los aportes nacionales para el Fondo Compensador Docente y el complemento por Conectividad, que son parte del sueldo. Pero la inflación aprieta.

El secretario general de UDAP reveló que 'esta semana' habría una convocatoria de la cartera educativa, precisamente para abordar el asunto. Es un pedido concreto también de los otros gremios paritarios, UDA y AMET. Originalmente era una reunión acordada para noviembre, pero no dan los tiempos. El presidente Alberto Fernández recibió este martes a Hugo Yasky, Sonia Alesso y Roberto Baradel.

Mientras Yasky, Alesso y Baradel endulzan su vínculo con Alberto, Lucero también cuida meticulosamente su nexo con Sergio Uñac, aunque lleven mucho tiempo sin hablar personalmente. Esa foto está pendiente.

A regañadientes Lucero admitió que las escuelas sanjuaninas no son del primer mundo y que hubo algunos inconvenientes en el regreso a la presencialidad plena el lunes 20 de septiembre. El más evidente de todos fue el de la Bernardino Rivadavia. Aún así, el sistema se reactivó por completo. No es poca cosa en los tiempos que corren. Y fue posible, entre otras razones, por la armonía que supieron cultivar de uno y del otro lado del mostrador.

Ese parece el principal activo del sistema educativo. De un lado, vocación por mejorar los ingresos o al menos empatarle a la inflación. Del otro lado, vocación por enseñar aunque las aulas queden chicas en la fusión de burbujas. Llamar a todos los docentes a dictar clases los sábados o en contraturno, o recortarles las vacaciones de verano, sin duda afectará esa delicada armonía.

No se puede dejar de lado tampoco la interna sindical que ya se hizo visible en el regreso a la presencialidad voluntaria, cuando un grupo de docentes autoconvocados hizo un ruidoso bocinazo en los alrededores del Centro Cívico. Los gremios paritarios son conscientes de que no pueden ir en contra de los intereses de sus representados.

Falta la foto local y el anuncio definitivo. Correlato del encuentro en la Casa Rosada, pero al estilo sanjuanino.



JAQUE MATE