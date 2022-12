Ministros y ministras en la gatera de 2023

Aunque digan que no es tiempo de hablar de candidaturas porque las urgencias de la gente pasan por otro lado, lo cierto es que hay un laboratorio montado en ambos lados de la grieta para medir nombres tirados al boleo y no tanto. Estas encuestas muy preliminares funcionan como un cedazo para alentar o desinflar las expectativas. La mayoría de los ministros y las ministras del gabinete de Sergio Uñac está dentro de estos sondeos y especulaciones. Vale la pena repasar caso por caso.

Hay dos ministros que tienen o tuvieron potencialidad para jugar a nivel provincial, eventualmente como candidatos a gobernador en la hipótesis de que Uñac no estuviera. Ambos fueron intendentes y la coyuntura los pondría en situación de volver a sus terruños a defender el proyecto. En sus respectivos departamentos están midiendo bien y en una elección ajustada ese dato es altamente relevante.

Se trata de los ministros de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, y Gobierno, Alberto Hensel. El primero fue dos veces intendente de Pocito y hace tiempo que viene sonando como la carta fuerte del uñaquismo para garantizar un caudal importante de sufragios en el departamento considerado como la 'tierra santa' del gobernador. El intendente actual, Armando Sánchez, tiene la posibilidad de ir por la reelección. La nueva ley de lemas permitiría la coexistencia de ambas alternativas y fundamentalmente la sumatoria de puntos.

Fabián Aballay y Alberto Hensel, medidos en sus municipios

En el caso de Hensel, fue cuatro veces intendente de Sarmiento y llegó a secretario de Minería de Nación. El actual jefe comunal del departamento limítrofe con Mendoza, Mario Martín, no podrá ir por la reelección y la participación del ministro de Gobierno levantaría la vara de los candidatos hoy en danza. Las especulaciones parten de una sola premisa: hay que sumar votos piramidalmente para retener el poder provincial, con una fuerte base en los municipios.

Hay dos secretarios de Estado con aspiraciones para intendencias, que están siendo medidos periódicamente y continúan en carrera: el titular de Ambiente, Francisco Guevara, para Rivadavia, y el titular de Seguridad, Carlos Munisaga, para Rawson. En ambos casos el peronismo y aliados tienen amplios abanicos de aspirantes. De acuerdo a las mediciones más recientes, tanto uno como el otro sumarían puntos suficientes como para que los dejen competir.

Francisco Guevara y Carlos Munisaga, embalados en Rivadavia y Rawson

También integra el gabinete el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, ya lanzado por la intendencia de la Ciudad de San Juan. De acuerdo a las mediciones más recientes está bastante por debajo de Emilio Baistrocchi aún, pero la decisión oficial es que juegue. Se está fortaleciendo dentro del peronismo capitalino. El orden de los guarismos se conocerá al abrir las urnas. Aunque el comicio no tiene fecha, todo el espectro político se está moviendo para votar entre abril y mayo.

Hay otros dos nombres de integrantes jóvenes del gabinete que vienen siendo mencionados con cierta frecuencia, pero hasta el momento no tendrían lugar asignado territorialmente: el ministro de la Producción, Ariel Lucero; y el secretario de Estado de Deportes, Jorge 'Coqui' Chica. Que no sean testeados en mediciones departamentales no significa que no sean tenidos en cuenta para el diseño del próximo año. Por el momento merecen puntos suspensivos.

Párrafo aparte para las integrantes femeninas del gabinete uñaquista. Al menos tres de ellas han sido medidas en encuestas en departamentos. Dos puntualmente en Rivadavia: Alejandra Venerando, titular de Salud Pública, y Claudia Grynszpan, titular de Turismo y Cultura. La médica quedó por encima de la licenciada y ese dato alimentó las conjeturas de que podría ser tenida en cuenta para completar fórmula. ¿Diputada departamental? Alejandra Venerando y Claudia Grynszpan, medidas en Rivadavia

Es tan diverso el espectro peronista de Rivadavia que la irrupción de Venerando en el territorio generó algunas reacciones ásperas. No faltó quien diga que antes de la ministra debería tenerse en cuenta alguna compañera con mayor presencia militante, como Mabel Chicón.

En Capital solo una funcionaria del gabinete fue incluida en encuestas: la secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marita Benavente. La dirigente de perfil universitario y progresista podría aportar un voto por izquierda, diferente al de otros referentes de la Ciudad empezando por Baistrocchi. Sin embargo, el porcentaje alcanzado en los sondeos no habría sido suficiente como para seguir adelante con el ensayo. Se verá oportunamente.

Toda una curiosidad es la ausencia de la ministra de Hacienda, Marisa López, en las mediciones realizadas en los departamentos, teniendo en cuenta que la funcionaria fue testeada el año pasado con motivo de las elecciones legislativas nacionales. El lugar fue finalmente para Fabiola Aubone, pero la contadora pública quedó en estado latente por su eventual proyección electoral.

Todo lo que se diga en adelante será meramente especulativo, excepto una sola cosa: si Uñac va por otro mandato podría llevar una compañera de fórmula. Él mismo lo dijo tiempo atrás en una rueda de prensa. Fue concretamente el lunes 18 de julio. 'No sería descabellado que fuera mujer', fueron sus palabras exactas. Marisa López, muy cercana a Sergio Uñac

Tienen que suceder varias cosas antes de conocer una definición de tamaño calibre. La primera de todas, que Uñac confirme su candidatura a gobernador. Él mismo dijo que lo revelaría después del mundial de Qatar. Eso no significa que hará el anuncio el lunes 19 de diciembre, el día inmediato posterior a la final.

En segundo lugar, Uñac tendrá que ponerle fecha a las elecciones. Hasta ahora dijo que le gustaría hacerlo en el primer semestre y que podría sumarse San Juan al lote de provincias que votarán el 14 de mayo. Pero podría ser incluso antes, en abril. Cabe mencionar que, en paralelo, hay un proceso judicial que amenaza a todo el sistema electoral vigente, por un planteo de Juntos por el Cambio.

Con todas estas condiciones, la danza de candidaturas empezó hace rato y ya involucró a dos tercios del gabinete. Ministros y ministras en la gatera de 2023.



JAQUE MATE