Francisco Guevara planifica para una posible candidatura a intendente de Rivadavia

El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia Francisco Guevara organizó una convocatoria dentro de su espacio llamado Confiar en el departamento Rivadavia donde se reunió con diferentes sectores para armar un programa de gobierno en el departamento.

Contó que lo que plantearon en la reunión desarrollada este jueves es generar un plan estratégico y lo que hicimos fue reunirnos con diferentes sectores conformando 5 mesas que representan al sector privado y público.

El trabajo final se hará con conclusiones que en el mes de febrero serán publicadas y presentadas de acuerdo a lo que pensamos entre todos.

Se mostró crítico con la gestión del intendente Fabián Martín "hoy Rivadavia no tiene infraestructura deportiva, centro comercial definido hay focos pero esta todo disperso, no hay casa de cultura no hay salas velatorias, espacios peatonales, para artesanos, no hay boca de turnos para atención de Anses no hay mercado o feria para frutas y verduras. No hay un programa turístico serio".