Apenas el inicio

Fue paradójico. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le hizo un millonario favor a Horacio Rodríguez Larreta pero al mismo tiempo le sirvió en bandeja al oficialismo una noble causa común. Un clásico argentino, entre unitarios y federales. Fue a pedir de boca. Por primera vez en mucho tiempo se invirtió la carga política. Sergio Uñac y sus mariscales avanzaron contra Marcelo Orrego, el principal rival del próximo 14 de mayo, atado políticamente a Juntos por el Cambio.

Hasta ahora Orrego no había tenido que afrontar prácticamente ninguna situación incómoda. Actualmente no le toca gobernar pero pudo exhibir una gestión exitosa en Santa Lucía. Enfrentarse abiertamente al kirchnerismo le bastó para construir un capital electoral importante. Es un dirigente muy competitivo. Por primera vez la Corte Suprema le abrió un flanco de ataque, en un tema altamente sensible como el de los recursos coparticipables.

Orrego y la primera línea de Juntos por el Cambio salió a contrarrestar el ataque diciendo que aquella transferencia que le hizo por decreto Mauricio Macri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca perjudicó al resto del país sino que salió estrictamente de recursos nacionales. Que la plata que recuperó Alberto Fernández en 2020 tampoco se distribuyó equitativamente entre las provincias. Y que por lo tanto restituirle los fondos a Rodríguez Larreta no debiera sacarle ni un peso a San Juan.

Pero esa es la letra chica. Y como toda letra chica, con seguridad se podrá discutir y polemizar hasta el infinito. El trazo grueso se cuenta fácil: Macri le elevó por decreto la coparticipación a su principal bastión, Fernández se lo quitó y ahora la Corte Suprema falló a favor de los porteños. Ese es el cuento corto. Defenderlo siempre será incómodo para un sanjuanino, sea cual fuere el argumento.

El gobierno de Fernández decidió resistir antes que cumplir el fallo y hacer las transferencias de acuerdo al nuevo criterio. Pero al mismo tiempo podrá usufructuar políticamente esa sentencia porque, valga la reiteración, sirve en bandeja una causa común e histórica. Bancar desde una provincia la mayor asignación de recursos para la Ciudad Autónoma nunca será una buena idea para la campaña que viene.

¿Tiene responsabilidad Orrego en esta cuestión? Relativamente. Aunque se trataba de coparticipación, Macri hizo la asignación por decreto. Luego Fernández lo deshizo. El 10 de diciembre de 2020 el Congreso compensó a la CABA con fondos específicos a través de la Ley 27.606. A pedido de Larreta, la Corte Suprema dejó sin efecto esa norma del Poder Legislativo. El país quedó sumido en un conflicto grave.

Los legisladores y las legisladoras de Juntos por el Cambio que no son porteños estarán rogando que no les toque jamás votar esa cuestión. No están a salvo de una convocatoria del Congreso Nacional donde cada uno tenga que argumentar. Más allá de la fineza de los fundamentos, la historia se contará entre dos bandos: los que estuvieron con la CABA y los que estuvieron con las provincias.

Orrego no puede desconocer su vínculo político con Rodríguez Larreta. Hace una semana participó del encuentro 'federal' (con perdón de la palabra) que se llevó a cabo en Buenos Aires con el jefe de Gobierno Porteño. Por eso para el peronismo sanjuanino se presentó una oportunidad única.

Luego de 20 años de gestión en San Juan, el PJ tiene mucho para mostrar y también mucho para explicar. Como en toda administración, hay logros y hay materias pendientes. También errores. Y desgaste. A Uñac hasta ahora solo le había tocado poner la otra mejilla frente a las críticas opositoras. Pero la Corte Suprema le permitió, al menos por un rato, invertir la carga y arrinconar a la oposición para que opte entre su alineamiento nacional o los intereses provinciales.

Hubo picoteo en vidriera, vía Twitter. 'Insto a los diputados de JxC, Orrego y Laciar, como a sus intendentes, defender a la patria chica y no a sus jefes porteños', publicó el gobernador. El líder opositor le contestó por la misma red social. 'Usted sabe perfectamente que se refiere a un fallo del Poder Judicial y que no es una ley que nosotros hayamos votado en el Congreso. Además, no afecta la coparticipación que recibe nuestra Provincia', posteó el santaluceño. El posteo de Sergio Uñac

De pronto, la fortaleza de Juntos por el Cambio tuvo un trastabillón. Esa fortaleza es precisamente el alineamiento nacional con una fuerza ultra competitiva, que tiene chances de regresar a la Casa Rosada el año próximo. En un pico de fastidio contra Alberto, principalmente por la inflación que no da tregua, pintarse de amarillo puede tener beneficios electorales. Días atrás una alta fuente del espacio reveló que el sello Juntos por el Cambio mide en San Juan mucho mejor que la sumatoria de todos los partidos integrantes. La ola llega. El posteo de Marcelo Orrego

Mientras tanto, Uñac viajó rápidamente a Buenos Aires convocado por Fernández para analizar el fallo de la Corte Suprema, con la bandera del federalismo a cuestas. De todos modos, no le interesa al gobernador pintarse con las pálidas nacionales. De hecho, antes de partir dejó una declaración fuerte en rueda de prensa en los jardines de Desamparados: dijo que se enfrentó al presidente cuando resolvió no adherir al feriado del pasado martes, por la Scaloneta.

La intención oficial de separarse todo lo posible de lo nacional quedó plasmada en el decreto de convocatoria a elecciones, formalizado el miéroles 21 de diciembre por la tarde en el Boletín Oficial. San Juan irá a las urnas el 14 de mayo, muy lejos de los comicios presidenciales. La decisión mereció el reproche opositor, empezando por el propio Orrego que le achacó a Uñac imponer 'un sistema anticuado y muy confuso'. La Ley de Lemas.

El líder de la oposición pasó de la crítica a la defensa, inesperadamente. Su ligazón con el PRO lo puso en situación de dar explicaciones. El gobierno de Uñac no se lo dejó pasar, básicamente porque la campaña empezó en el mismo momento en que se publicó el decreto de elecciones.

Fue apenas el inicio.



JAQUE MATE