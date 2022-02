Tejadato: ¿el único peronista que ganaría en Rawson?

Entre las novedades del ciclo 2022 de Banda Ancha, este lunes 14 de febrero se lanzó la sección 'Tejadato'. Información off the record de altas fuentes que revela por dónde pasa la cocina de la política, aunque no haya quien salga a decirlo con cámaras y micrófonos encendidos.

En este primer programa, el 'Tejadato' reveló quién es el único dirigente del Frente de Todos que estaría en condiciones de ganar las elecciones para la Intendencia de Rawson si las elecciones fueran mañana. Una reconocida consultora sanjuanina relevó la sorprendente información.

El elegido podría no tener la menor intención de ser candidato en ese distrito. Y tampoco ser el favorito de la actual conducción partidaria. Ni mucho menos concitar el acuerdo espontáneo del colorido peronismo rawsino y aliados. ¿De quién se trata?

Para enterarte solo tenés que reproducir el video del 'Tejadato' y esperar cada día la bomba de la jornada.