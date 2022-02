Me gusta/no me gusta: un funcionario puso la cara y un intendente, en offside

Este martes en la sección 'Me gusta/no me gusta' de Banda Ancha hubo premio y castigo para dos dirigentes de distinto origen pero con un factor en común: ambos tienen responsabilidad de gestión.

El pulgar arriba fue para un funcionario provincial que tuvo que hacerle frente a un conflicto delicado. En tiempo real, respondió a Canal 13 y también a un grupo de personas que denunciaban nada menos que haber sido estafadas.

En tanto, el pulgar abajo surgió naturalmente a raíz de una serie de mensajes de vecinos de un municipio, de televidentes que enviaron fotos de basura acumulada en los frentes de sus domicilios. También denunciaron problemas con el alumbrado público. Es decir, inconvenientes en el ABL mínimo que debe prestar una comuna.

Para conocer de quiénes se trata, solo tenés que mirar el video inserto en esta nota. Y no lo olvides: cada día, un nuevo pulgar arriba y otro pulgar abajo en la sección 'Me gusta/no me gusta' de Banda Ancha.