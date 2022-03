Tejadato: ¿qué intendente pone a su hermano en 2023?

En rigor de verdad, no es una originalidad. Hace tiempo que en los departamentos los intendentes que están yéndose buscan prolongar su poder a través de algún familiar cercano. Ejemplos sobran: los Quiroga Moyano en 25 de Mayo, los Marinero en Iglesia o los Abarca en Albardón. También estuvo el caso fallido de los Castro en Angaco, porque el hermano menor finalmente perdió las elecciones. Ahora, otro jefe comunal vuelve a la carga con la misma intención y este viernes fue revelado en el 'Tejadato' de Banda Ancha.

Como cada mañana, en esta sección se devela información off the record. Y en esta oportunidad, con múltiples fuentes que coincidieron en lo que internamente es un secreto a voces: el intendente de la zona Oeste que ya eligió a uno de sus hermanos para sucederlo en 2023. Se abre todo un debate acerca de la conveniencia o no de repetir los apellidos e incluso de conformar una fórmula con dos integrantes de la familia: candidato a intendente y candidato a diputado departamental.

El intendente en cuestión tiene a su favor que ha demostrado un importante poder electoral. Lo acompañaron los votos, hasta ahora. ¿Querés enterarte de quién se trata? Solo tenés que ver el video inserto en esta nota. Y esperar cada mañana el 'Tejadato' en Banda Ancha, por Canal 13 San Juan TV.