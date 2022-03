Me gusta/no me gusta: uno pensó en San Juan, otro será juzgado por la historia

Imitando a las redes sociales, en la sección 'Me gusta/no me gusta' de Banda Ancha este miércoles hubo pulgar arriba para uno y pulgar abajo para otro. El favorecido de la fecha fue un funcionario de rango nacional que tuvo una intervención clave para facilitar las exportaciones de uva de mesa sanjuanina a Brasil.

Después de una década de exigencias que aumentaban los costos para el exportador, llegó el primer embarque de uva sanjuanina sin bromurar a San Pablo. Por eso, bien merecido pulgar arriba para el funcionario en cuestión. Para enterarte de quién se trata, solo tenés que mirar el video inserto en esta nota.

El pulgar abajo, por otro lado, fue para un ex ministro de la Corte de Justicia de la Provincia y ex juez provincial, que transita por un juicio federal en su contra, por haber mirado para el costado teniendo conocimiento sobre delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar.

Se plantea una situación jurídica particular. Por el delito que se le imputa, aunque sea declarado culpable, no irá a prisión porque la pena aplicable es de cumplimiento no efectivo. Incluso en caso de aplicarle la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida no se verá afectado, porque ya está jubilado. Se retiró como cortista, con el 82% móvil y exceptuado de pagar el Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, el proceso y la posterior sentencia tendrán valor de verdad histórica, para reconstruir el pasado más oscuro de la Argentina y de San Juan.