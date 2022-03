Le costó bastante a Marcelo Arancibia, el explosivo excandidato de Consenso Ischigualasto, moderar las críticas hacia el orreguismo hace algunos días en Banda Ancha. Pero hizo el esfuerzo. Amanece el 2023 en el horizonte y tempranamente habrá que retomar las conversaciones con intenciones de unidad. Con o sin primarias, volverán a sondear una construcción debajo del paraguas de Juntos por el Cambio. Empezó la seducción a la macrista.

Un par de días antes de Arancibia había pasado por Banda Ancha el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, y había manifestado su 'sueño' de ponerle punto final a dos décadas de gobiernos 'peronistas/kirchneristas'. También en esa semana Marcelo Orrego había presentado el recurso judicial contra la eliminación de las PASO en San Juan. Con esos antecedentes, el excandidato dinosaurio se mostró reconfortado. Finalmente empezaron a hablar un idioma parecido.

Sin embargo, hay matices. 'Nosotros representamos el ala de los halcones en la oposición de San Juan', dijo Arancibia, haciendo uso de la figura metafórica empleada para dividir a los macristas entre duros y dialoguistas. Los primeros, los carnívoros, son los halcones. Los segundos, los que comen semillas y migas de pan, son las palomas.

Arancibia planteó abrir el debate en torno a un interrogante: ¿para conquistar el poder en San Juan se necesitan halcones o palomas? Su respuesta está más que clara. Su carácter agresivo se acopla mejor a los modos de Patricia Bullrich que a los de Horacio Rodríguez Larreta. Puede encontrar alguna compatibilidad con ciertos eslabones de Juntos por el Cambio en San Juan, pero difícilmente con Orrego.

El santaluceño transita su segundo año como diputado nacional, luego de haber cumplido 8 como intendente. A lo largo de la última década como funcionario público, siempre se comportó con moderación. Durante el último mandato de José Luis Gioja como gobernador, fue el único intendente opositor. Cuando llegó Sergio Uñac al poder debió confrontar en las urnas. Pero siempre evitó elevar el tono.

Hoy le toca conducir un espacio amplio y heterogéneo. El Frente Con Vos es la versión sanjuanina de Juntos por el Cambio y alberga desde Producción y Trabajo hasta el PRO, la UCR, Actuar y Dignidad Ciudadana. Algunos, algunas veces, suelen tener un mensaje más agudo que el propio Orrego. Se cuelan por el margen y salen a sentar posición a través de sus redes sociales. Son las reglas del juego. Homogeneidad no hay. Pero verticalidad sí.

A la hora de las definiciones, Orrego logró edificar un liderazgo cimentado en votos. Si dentro del cuarto oscuro es el mejor considerado dentro de toda la oposición, el resto termina disciplinando las pasiones. Sucedió claramente el año pasado, cuando el santaluceño impulsó la candidatura de Susana Laciar a diputada nacional y todo aquel que tenía alguna intención de competir declinó.

Orrego vertebra su espacio con su propia proyección electoral para 2023. Si hubiera perdido expectativa, claramente se habría desbandado el espacio. Pero esto no ha sucedido ni por asomo. Y si él no pudiera o no quisiera, todavía está pendiente el salto del rivadaviense Fabián Martín, que quedará liberado del municipio también en 2023.

Sin levantar la voz ni dejar declaraciones rimbombantes, Orrego fue capitalizando respaldo en las urnas. Y esto lo pone necesariamente en el GPS de Consenso Ischigualasto. En 2019 no prosperaron los intentos de unión y luego, en el fragor de la campaña, Arancibia sacudió un par de acusaciones muy serias contra el orreguismo. Los tildó de colaboracionistas del uñaquismo en la Legislatura. Y pidió el jury contra Enrique Conti, vocal del Tribunal de Cuentas en representación de esa primera minoría.

¿Lo pasado pisado? Seguramente no será fácil dejar todo atrás, pero la política es el arte de lo posible. ¿Encontrarán un punto de equilibro entre halcones y palomas? ¿Vendrán los halcones desde afuera, desde Consenso Ischigualasto?

Arancibia dejó una frase contundente al respecto: 'es la primera vez que el basualdismo recurre a la justicia en 20 años; si yo hubiera sido diputado, hubiese ido a la justicia una vez por día'. No es el estilo de Orrego y no habría que esperar que diera un giro brusco. No lo hará. Definitivamente.

Un nexo de diálogo con Consenso Ischigualasto siempre fue Martín. En Libertador y Calívar recibió a emisarios dinosaurios aunque las conversaciones quedaron ahí. Después pasaron cosas. Pero parece pronto para dar por fracasada una conversación que todavía no se intentó otra vez.

Por lo pronto, Arancibia apostó a que la 'presión de la sociedad' sea tan grande que no haya margen para obstaculizar una gran construcción opositora. Establecer las reglas internas sería todo un desafío, porque Orrego ya tiene un plan de gobierno en caso de que le tocara acceder al sillón de Libertador y Paula. ¿Abriría las páginas para discutir con los recién llegados? No parece probable.

Por otra parte, el santaluceño, que ya conduce un espacio amplio y heterogéneo, no aceptaría nuevos condicionamientos. Las reglas están sentadas. Su temperamento también.

Orrego es la referencia de Juntos por el Cambio en San Juan. Es el dirigente reconocido por Larreta, Bullrich, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y otros. Pero los mismos actores porteños tienen registro de Consenso Ischigualasto y en 2021 trataron de juntar las partes en esta provincia. Se puede anticipar que habrá nuevos intentos. En otras palabras, seducción a la macrista.



