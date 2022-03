Me gusta/no me gusta: dos altas funcionarias, una con pulgar arriba y la otra con pulgar abajo

En la sección 'Me gusta/no me gusta' de este lunes feriado por carnaval, hubo pulgar arriba y pulgar abajo para dos mujeres de primera línea del gobierno nacional, por razones bien concretas. Por supuesto, todo sucedió en vivo en Banda Ancha, como cada mañana por la pantalla de Canal 13 San Juan TV.

El pulgar arriba fue para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por una razón especial: el fin de semana rompió el silencio en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, con un recuerdo sobre su postura en 2014 cuando transcurría el diferendo por la península de Crimea.

La vicepresidenta también llamó la atención sobre el 'doble standard' de las naciones que son potencias militares, porque según la conveniencia actúan en uno u otro sentido, reconociendo la integridad territorial o la autodeterminación de los pueblos.

El pulgar abajo fue para la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, porque el domingo se publicó en el Boletín Oficial la resolución con su firma que autorizó otros aumentos en las medicinas prepagas, que se sumarán al ya otorgado en enero. Será hasta un 6 por ciento en marzo y otro 6 por ciento en abril. Sin dudas, otro golpe al bolsillo en un servicio de primera necesidad.

Para enterarte de todos los detalles, mirá el video inserto en esta nota y no te pierdas cada mañana en Banda Ancha la sección 'Me gusta/no me gusta'. El que estuvo una vez arriba, puede caer en cualquier momento.