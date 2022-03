Me gusta/no me gusta: tres altos cargos al hilo versus un error grueso

Volvió la sección 'Me gusta/no me gusta' a Banda Ancha este jueves con pulgar arriba para un funcionario polirrubro que logró posicionarse en tres altos cargos a lo largo de 5 años, y pulgar abajo para un funcionario universitario que tuvo que poner la cara por un error grueso que le costó un mal rato.

El pulgar arriba fue para el exinterventor de la Obra Social Provincia y exdirector de Defensa al Consumidor, recientemente presentado como delegado del ENACOM en San Juan, Javier González. El funcionario polirrubro transitó por esos tres importantes lugares desde que comenzó la era de Sergio Uñac. Ahora tendrá a cargo una responsabilidad tan alta como la de regular los servicios de internet, telefonía, radio y televisión.

En tanto que el pulgar abajo fue para Ángel Pinto, el director de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Juan, quien debió afrontar una confusa presentación de planillas para aspirantes a la carrera de Enfermería. Según explicó, en el apuro para comunicar los resultados de la evaluación se mezclaron las columnas de nombres y de documentos. La no coincidencia entre una columna y la otra generó el malestar de los estudiantes y también alguna sospecha, que debió ser debidamente aclarada.

Entrá en el video inserto en esta nota y conocé todos los detalles. Y esperá cada mañana en Banda Ancha la sección 'Me gusta/no me gusta' . Con la lógica de las redes sociales, pulgar arriba para unos y pulgar abajo para otros. Pero, a no confiarse: quien hoy estuvo en lo alto, puede caer al fondo al día siguiente...