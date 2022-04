Me gusta/no me gusta: todo el apoyo para uno, días difíciles para otro

En la sección 'Me gusta/no me gusta' este lunes hubo pulgar arriba para el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, porque empezó la jornada con un desayuno de alto peso político. Sentó a su mesa a los concejales del peronismo y a los presidentes y presidentas de las juntas departamentales del PJ en su distrito. No es poca cosa, teniendo en cuenta que el espacio venía con algunos ruidos internos y es un hecho que el jefe comunal buscará la reelección en 2023.

En la foto que difundió en todas sus redes sociales, Baistrocchi se mostró junto a Roberto Correa Esbry, actual secretario del Concejo Deliberante y presidente de la Junta Departamental Capital Centro. También el presidente del bloque justicialista del Concejo, Fabián Juárez; la concejal y presidenta de la Junta de Trinidad, Iris Romera; el presidente de la Junta de Concepción, Marcelo Caruso; la concejal Mirtha Ormeño; el presidente del cuerpo, Ariel Palma; y la concejal y presidenta de la Junta de Desamparados, Betty Muñoz.

Concretamente con Ormeño hubo algunas situaciones que merecieron esclarecimiento interno. Tras su mensaje anual de apertura de sesiones ordinarias, Baistrocchi sugirió que buscará otro mandato en 2023. Un buen primer paso sería ordenar la tropa internamente. La foto del desayuno de este lunes avanza en ese sentido.

Por otro lado hubo pulgar abajo para un importante funcionario sanjuanino en un cargo de rango nacional. Se trata de Pablo Ruiz, actual gerente de la UDAI de ANSES ubicada sobre calle Tucumán y Libertador, en pleno centro. El dirigente es el máximo referente de La Cámpora en la provincia y tiene línea directa con Máximo Kirchner. Ha cultivado también una cuidada relación con el gobernador Sergio Uñac.

Sin embargo, Ruiz quedó provisoriamente a expensas del resultado de las fisuras que surgieron en el seno del Frente de Todos, luego del voto en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que efectuó Máximo en la madrugada del viernes pasado, 11 de marzo. Son y serán días de replegarse y esperar la evolución de los acontecimientos, para el joven dirigente sanjuanino.

