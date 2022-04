Me gusta/no me gusta: pulgar arriba para el chileno, pulgar abajo para la denuncia caída

Con la modalidad de las redes sociales, este martes también hubo sección 'Me gusta/no me gusta' en Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV. El pulgar arriba fue para un chileno, porque alimenta la expectativa sanjuanina de resucitar el paso de Agua Negra. Y el pulgar abajo fue para un reconocido dirigente político local que cayó derrotado en una circunstancia muy particular.

El 'Me gusta' fue para Gabriel Boric Font, el presidente de Chile, quien asumió el pasado viernes y entre sus primeros anuncios estuvo la visita a la Argentina. El trasandino se mostró muy cercano a Alberto Fernández y se comprometió a que su primer viaje al exterior será apenas cruzando la cordillera. Pero también trascendió que Boric le pidió a su par poder hacer pie en alguna provincia del interior. ¿Será San Juan la elegida? Cruzamos los dedos.

Por otro lado, el 'No me gusta' fue para el abogado Marcelo Arancibia, a quien le tocó perder esta vez en el Jurado de Enjuiciamiento, a donde llevó a Enrique Conti con intenciones de promover su destitución. El jury finalmente se cayó, favoreciendo al dirigente bloquista y asestándole un revés al excandidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto.

Más allá de los argumentos de uno y otro lado, le tocó a Arancibia perder esta pulseada. Por eso le tocó el pulgar abajo este martes en Banda Ancha. Para conocer más detalles, solo tenés que mirar el video inserto en esta nota. Y chequeá cada jornada un nuevo 'Me gusta/no me gusta'.