Entre tanques y vietnamitas, imposible aburrirse en Rivadavia

Hay cierto clima de alerta en Juntos por el Cambio, por el costo que implicaría relajarse en Rivadavia. Al intendente Fabián Martín se lo percibe más plantado que nunca. Sereno. Pero sus aliados empiezan a mirar con preocupación cómo se va armando el Frente de Todos para intentar recuperar ese bastión. Anticipan una pelea de gran intensidad, aunque posiblemente no tengan todos los elementos a la vista. Porque si algo está sucediendo en ese departamento, es que hay desde 'tanques' hasta 'vietnamitas'.

En confianza y en estricto off the record, un alto dirigente de la mesa de Juntos por el Cambio dijo que Martín no podría relajarse ni dejar nada librado al azar, toda vez que están apareciendo figuras de peso en Rivadavia para disputarle el poder. Martín no podrá repetir mandato, tendrá que coronar a algún heredero o heredera. Por lo tanto, podría abrirse una ventana que será aprovechada por el justicialismo, el bloquismo y asociados.

Rápidamente hay que mencionar que Martín considera a cuatro figuras de su entorno más cercano para encabezar la lista. El primero es el actual diputado departamental Sergio Miodowsky. Lleva dos mandatos consecutivos como legislador y siempre el plan suyo fue tomar la posta en el municipio, cuando llegara el momento oportuno. Parece ser ahora. Pero no está todo cerrado.

Sergio Miodowsky, Fabián Martín y Nancy Picón

Martín quiere darles rienda también a otros referentes del espacio para ver quién tiene mayor margen de crecimiento en las encuestas. Así aparecen en el radar la diputada proporcional Nancy Picón, el presidente del Concejo Deliberante Juan de la Cruz Córdoba y el secretario de obras públicas Ariel Villavicencio. Cada uno tiene un perfil diferente, pero comparten un factor esencial: pertenecen al mismo proyecto.

Martín ha demostrado tener votos propios en Rivadavia incluso frente a la embestida del Frente de Todos que en 2019 le disputó la intendencia con tres candidatos pesados: Marcelo Delgado, Ruperto Godoy y Raúl Alonso. La pregunta del millón es si el jefe comunal encontrará la manera de transferir su respaldo en las urnas hacia alguno de sus referentes.

La supresión de las PASO es un factor clave. Si en 2019 hubiera habido solo una votación, hubiera ganado igualmente Martín. Pero el Concejo Deliberante habría quedado partido en mitades. Reducir el comicio a una sola fecha en 2023 genera un cono de incertidumbre. Ya no estarán las primarias para testear los apoyos. Se definirá todo el mismo día y los guarismos serán terminantes.

Por eso en el entorno de Juntos por el Cambio advierten que Martín no puede o no debería dar por ganada una elección que se prevé desafiante. Incluso no debería desprenderse de dirigentes que hoy están muy cerca de su despacho, como Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana. Más que comisionarlo a Capital, algunos recomiendan que se quede en Rivadavia para apuntalar aquella trinchera. No es la idea de Martín, al menos por ahora.

Pero lo que verdaderamente encendió las alertas en el búnker amarillo fue la irrupción de algunos 'tanques' del oficialismo provincial que ya empezaron a marcar territorio. El más reciente fue el presidente del Partido Bloquista y secretario privado del gobernador, Luis Rueda. Primero fue un rumor, después finalmente lo confirmó él mismo. Está resuelto a encabezar una lista en el departamento del Oeste. Sergio Uñac, Francisco Guevara y Luis Rueda

Si Rueda está moviéndose de ese modo, habrá que entender que tiene un guiño del mismísimo Sergio Uñac para hacerlo. La praxis política indica que lo dejarán caminar para ver luego qué números consigue sumar en las encuestas. Ese será el momento de la verdad.

También está el 'ministrito', según dijo una alta fuente de Juntos por el Cambio. Se refirió así al secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara. El diminutivo 'ministrito' alude a la juventud del dirigente justicialista. Por lo demás, no tiene nada de pequeño. Uñac le delegó una estructura equivalente a la de un municipio por la cantidad de personal y de recursos, todo con asiento en Rivadavia. Tiene un alto perfil. También dependerá de su desempeño y capacidad de instalarse, como finalmente resulten las cosas.

No se agota en estos dos nombres la escuadra del Frente de Todos en Rivadavia. Porque además insistiría el excandidato a intendente Raúl Alonso. Está trabajando silenciosamente desde hace tiempo, manteniendo reuniones y sosteniendo el contacto con las comunidades, con el 2023 en la brújula. Y lentamente se empieza a proyectar Mabel Chicón, por el momento la única dirigente mujer del PJ que aparece en el tablero de aspirantes. Es una militante de base. Mabel Chicón, de pie, en una reunión de mujeres peronistas

Pero toda esta lista no es exhaustiva. Desde Rueda hasta Guevara, Alonso y Chicón, todos comparten el mismo espacio: el uñaquismo. Dentro del Frente de Todos hay otras expresiones que también tienen aspiraciones y que se preparan para disputar candidaturas en la interna partidaria. Es el caso de los 'vietnamitas'.

El mote fue elegido por ellos mismos y claramente alude a la resistencia de los habitantes de Vietnam frente a la invasión de EEUU hasta 1975, cuando finalmente el país norteamericano debió retirarse a pesar de su poderío militar y económico, con grandes bajas. Ese aguante vietnamita que hoy reivindican algunos metafóricamente en Rivadavia, tiene que ver con moverse entre las sombras, por debajo, en pequeños grupos, en aparente desventaja. Facundo Perrone en una reunión con militantes en el Barrio UDAP III

¿Quiénes son los autodenominados 'vietnamitas' de Rivadavia? Los giojistas encabezados por Facundo Perrone. El abogado prácticamente heredó la relación que tenía su mentor político, Daniel Tomas, con el diputado nacional José Luis Gioja. Es su referente en el departamento del oeste y está construyendo cotidianamente sus redes para poder competir en 2023.

Los tiempos electorales se adelantaron desde que se suprimieron las PASO el 16 de diciembre del año pasado. Quedan unos 15 meses hasta ir a votar. Desde la gobernación hasta la última concejalía entrará en disputa. En Rivadavia puntualmente, entre tanques y vietnamitas, imposible aburrirse.



