Peronistas y bloquistas, en una olla a presión

Llegará eventualmente la hora en que justicialistas y bloquistas confronten como no lo hacen desde hace casi dos décadas. Tal vez sea 2023 la fecha propicia para que suceda, teniendo en cuenta la vocación del partido de la estrella por competir. Y la expectativa peronista por ver si finalmente se atreven o terminan acordando listas de unidad sobre la hora.

El diseño de las elecciones de 2023 está todavía muy verde. Tanto que ni siquiera está claro si habrá o no primarias. Hay tres presentaciones judiciales contra la supresión de las PASO en trámite en el Juzgado Contencioso Administrativo de la jueza Adriana Tettamanti. Todo puede suceder.

En paralelo, el gobernador Sergio Uñac, que se ha parado firme en la negativa de ir a votar dos veces, prometió abrir una ronda de escucha hacia los partidos políticos para diseñar un sistema sustituto de las primarias. Básicamente un esquema de internas que podría derivar en colectoras o incluso ley de lemas.

Pero todo esto ni siquiera es un borrador. Son rumores y versiones, frente a la indefinición del escenario. Hay sin embargo un par de certezas. La primera es que Uñac no hará marcha atrás con respecto a la supresión de las PASO. Puede alterar sus planes la Justicia, pero la decisión política está tomada y apuntará siempre a eso, a evitar la doble ronda electoral.

La segunda certeza es que el gobernador calcula un escenario de comicios desdoblados de Nación, a ejemplo de lo que ya resolvió en 2019, cuando San Juan votó el 2 de junio. En 2023 la fecha señalada sería el 4 de junio. De modo tal que queda todo este año por delante para que cada uno corra su propia carrera e intente llegar bien posicionado en las encuestas.

Bajo la conducción de Luis Rueda, el bloquismo se apresta para seguir dentro del Frente de Todos. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, esta vez podría haber contienda. Aún sin las primarias, el partido de los hermanos Cantoni aspira a poder competir con listas propias en todos los departamentos.

Será un camino de ida y de vuelta también, porque hoy el bloquismo gobierna tres municipios y espera que haya competidores del peronismo con intenciones de desplazar a sus intendentes. Concretamente se trata de Jorge Espejo en Iglesia, Carlos Maza en Angaco y Miguel Atampiz en Zonda. Los dos primeros pueden buscar la reelección. El último ya no. Pero tiene listo su banco de recambio para hacer debutar a uno de sus hermanos en la postulación.

El propio Rueda declaró sus intenciones en Rivadavia y en voz baja saltaron algunas incomodidades en el peronismo del departamento, que lleva tiempo intentando destronar a Fabián Martín sin éxito. Ahora intentan descifrar si Rueda jugará solo como presidente del bloquismo en el distrito o también sumará el guiño del gobernador, teniendo en cuenta que trabajan muy estrechamente a diario.

De todos los departamentos, el bloquismo apuntó particularmente a Capital. Lo recordó esta semana la vicepresidenta del partido, Laura Adámoli. Puede que al intendente Emilio Baistrocchi no le despierte simpatía ver que dentro de su propio frente electoral empiezan a armarle un espacio rival.

Con el concejal bloquista Alfredo Nardi, Baistrocchi tiene una excelente relación. El edil no parece subido a ninguna campaña por el momento. Ha buscado instalarse, se ha mostrado en actividades propias con cobertura de prensa, pero no parece estar calculando nada para 2023.

A su lado el concejal Jorge Godoy prefiere mirar al lado del camino, como Fito Páez. Cualquier aventura predestinada a estrellarse no es deseada en este momento por los ediles bloquistas de Capital. Si enfrentarse a Baistrocchi parece una quijotada, preferirían caminar a paso firme. Y dejar los molinos de viento para otra ocasión.

En contraste, la diputada nacional Graciela Caselles se declaró muy entusiasmada con la posibilidad de ser candidata en Capital, para retomar aquel proyecto que inicó su hermano Javier. La alentó el propio Rueda e incluso el diputado Andrés Chanampa, aunque a algunos les cueste creerlo.

Párrafo aparte para Chanampa. Porque en Chimbas también se cuecen habas. Concluyendo su segunda gestión como intendente, Fabián Gramajo no podrá repetir. Pero tendrá heredero o heredera. El inquieto diputado bloquista viene pidiendo hace rato que lo dejen competir. La relación entre ambos ha sido tirante, si se busca un adjetivo liviano.

Este miércoles en Banda Ancha, una de las referentes de primera línea del gramajismo, Noelia Tortarolo, le dejó un mensaje en tono desafiante al bloquismo chimbero. Que se animen, que jueguen. En sus propias palabras, 'que legitimen'. ¿Qué significa eso? Básicamente, que demuestren cuántos votos representan en el departamento.

'Creo que es bueno que legitimen. Creo que es sano que cada partido político legitime, no solamente el bloquismo. Quien decide es la gente', dijo Tortarolo. 'Si en el caso de Chimbas los ciudadanos entienden que el bloquismo tiene que conducir, no me parece mal. Creo que es bueno y saludable', agregó la presidenta del Concejo Deliberante.

Entonces, Chimbas tiene un escenario bastante definido. El bloquismo quiere y el peronismo también. Habrá llegado la hora de dejar que se salden las cuentas pendientes. Abrir finalmente esa válvula de escape que libere la presión de tantos años de convivencia. Y de fricciones poco disimuladas.



JAQUE MATE