Título de tapa: la inflación es cosa e' Mandinga

En una entrevista en la TV Pública Alberto Fernández volvió a referirse al flagelo de la inflación: 'hay diablos que hacen subir los precios', dijo el jefe de Estado y provocó una ola de repercusiones. Por esa razón fue el 'Título de tapa' en BAnda Ancha este lunes.

El presidente le hizo frente a los sectores internos que le imputan que no se quiere pelear con nadie. 'Yo no quiero quedar bien con dios y con el diablo, ahora hay diablos que hacen subir los precios', advirtió. Y sostuvo que si no entran en razón aplicarán las herramientas disponibles, como la ley de abatecimiento.

Reconoció que es cierto que la guerra potenció los precios de los alimentos en el mercado internacional y es muy favorable en términos de balanza comercial. Pero aclaró que esto no se puede convertir en un problema para la mesa de los argentinos.

Al contexto internacional que genera un efecto en los precios de todo el planeta, Argentina le suma problemas estructurales propios. Fernández habló de la 'inflación autopercibida' donde aparece una escalada de remarcación por las dudas, que prácticamente no tiene freno.

La denominada 'guerra contra la inflación' es por otro lado una de las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina.El acuerdo con el organismo multilateral de crédito también vigilará la flotación cambiaria administrada, con la consigna de que no se desfase más el dólar con respecto al peso argentino. Difícil equilibrio.

