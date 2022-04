Tejadato: la pelea secreta de la otra oposición

En la búsqueda de coincidencias, el Frente Con Vos/Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto han tenido más dificultades que otra cosa. La iniciativa orreguista de impulsar la boleta única como sistema electoral, a través de un proyecto presentado en la Legislatura, podría haber sido ese punto de encuentro. Sin embargo, aún no sucedió. Y hay una razón muy concreta, que fue revelada este martes en el 'Tejadato' de Banda Ancha.

La otra oposición, la tercera fuerza política si se toma en consideración el orden resultante de las elecciones legislativas nacionales del año pasado, no tiene una postura uniforme acerca de la conveniencia de implementar la boleta única. El sistema consiste en eliminar las boletas por frente electoral e imprimir una sola papeleta con todos los nombres de todos los competidores en la contienda, para que el elector marque al de su preferencia con un bolígrafo.

Sería muy similar a llenar un cuestionario con casilleros como hoy se completa la ficha para solicitar el carnet de conducir. O como los estudiantes responden a un examen con la modalidad de opción múltiple (muliple choice). El líder de ADN, Martín Turcumán, ha planteado hacia adentro su simpatía con ese sistema, pero se ha encontrado con la resistencia de sectores más tradicionales.

Estos dirigentes de mayor antigüedad en la militancia política advirtieron que el electorado podría estar insuficientemente preparado para acomodarse a ese nuevo método. Y en la confusión seguirían ganando los oportunistas. Sin embargo, los argumentos no terminaron de cerrar hacia adentro de Consenso Ischigualasto.

Esta es la razón por la que básicamente no se escuchó ni se escuchará en breve al frente de los dinosaurios sentar postura: no han conseguido unificar criterios.