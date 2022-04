Unidad se escribe con P de peronismo

Estaba recién llegado de Buenos Aires Sergio Uñac, a donde había viajado para asistir a una cumbre de gobernadores con el presidente Alberto Fernández en torno de un tema siempre sensible, como la coparticipación federal. Allá, donde está el mostrador donde 'atiende Dios', se juega otra liga. Se corta la suerte del país entero. Y también se cocinan las relaciones internas del oficialismo, muy resentidas después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No todo está perdido, aparentemente. Y si se puede en Buenos Aires, ¿por qué no en San Juan también?

Con toda esa carga había regresado a la provincia Uñac y, sin tiempo para reposar la política, compartió escenario con la albertista Victoria Tolosa Paz. Fue la candidata más visible del Frente de Todos en las legislativas nacionales del año pasado, por doble motivo. Primero, porque le tocó competir en el distrito más importante, la provincia de Buenos Aires. Segundo, porque irrumpió con el sello del presidente, en medio del colorido abanico que integra el Frente de Todos.

El encuentro fue convocado en la sala Rogelio Cerdera con intendentes para firmar una serie de convenios para implementar programas sociales con financiamiento nacional. Pero ese atril sirvió también para navegar en la política. Acaso la tempestad esté amainando por estos días.

Victoria Tolosa Paz y el gobernador Sergio Uñac en la Sala Rogelio Cerdera

Uñac la reconoció a Tolosa Paz como emisaria de Alberto, porque efectivamente lo es. Retomó el agradecimiento al presidente por todo el apoyo recibido a lo largo de la gestión y especialmente luego del terremoto del 18 de enero de 2021. 'Este no es un acto político, es un acto institucional, pero la única verdad es la realidad', dijo el gobernador en clave peronista.

Hizo un rápido repaso histórico. Habló del terremoto de 1944 que devastó a San Juan y de cómo el coronel Juan Domingo Perón se puso al frente de la asistencia para las víctimas. Marcó el contraste con el terremoto de Caucete, el de 1977, cuando mandaba la dictadura. 'Nos arreglamos como pudimos los sanjuaninos', dijo Uñac. En 2021, cuando la tierra se estremeció otra vez, 'tuvimos un presidente que se hizo presente', destacó el gobernador. Efectivamente al día siguiente del evento sísmico, Fernández vino a la provincia y dejó una cantidad de anuncios. Entre ellos, viviendas para todos los damnificados.

El signo peronista se hizo presente en ese escenario de la sala Rogelio Cerdera. No es habitual en el discurso de Uñac. Por eso resultó llamativo, aunque comprensible en un contexto de fisuras internas y en la antesala de un año electoral desafiante en extremo. Volver a Perón cuenta mucho en lo nacional en este tiempo de tensiones. En lo provincial también. Si hay un punto de encuentro, es precisamente el fundador del movimiento justicialista.

Entonces, pareció bastante lógico que Uñac y Tolosa Paz cerraran la extenuante jornada del miércoles en la sede del PJ de calle 25 de Mayo. Volver a la casa partidaria tiene una alta carga simbólica para el peronismo. El giojismo, sin ir más lejos, hace tiempo viene reclamando abrir esas puertas.

Fernández quedó al frente del PJ Nacional, como Uñac logró retener la conducción del PJ de San Juan en su momento. En medio de las diferencias visibles que fueron surgiendo hacia adentro, una carta fundamental al alcance de ambos es activar precisamente el peronismo, que nunca fue un lugar apacible -todo lo contrario- pero al final siempre se ordenó en la verticalidad.

En Banda Ancha, Tolosa Paz no esquivó hablar de esas diferencias internas, particularmente con Cristina, Máximo y La Cámpora. Pero lo hizo con una cuota de optimismo. 'Estamos en esta etapa saliendo del punto de máxima tensión interna', advirtió. De este modo, quiso decir que lo peor ya pasó. Que de aquí en adelante serán capaces de encauzar las coincidencias.

Tolosa Paz está de acuerdo con el proyecto que presentó en el Senado el ultrakirchnerista Carlos Parrilli, para perseguir a los que fugaron divisas durante los años de Mauricio Macri, tomar parte de ese dinero de evasión y aliviar el pago de la deuda con el FMI. Fue una movida de Cristina que consiguió ponerle nuevamente una causa común a todo el espacio, incluido el albertismo, después del ruidoso quiebre en la votación por el acuerdo.

Tolosa Paz, en cambio, no hubiera votado a favor de la iniciativa que impulsa el mismo Máximo de volver a cobrar el impuesto a las grandes fortunas. La dirigente albertista rechaza esta idea porque en su momento se dijo que era un tributo 'por única vez'. Reinstaurarlo significaría desdecirse. Una contradicción. Otro costo político.

Pero apareció el proyecto de Cristina, el que firmó Parrilli, y les volvió a dar una causa común. La vicepresidenta ha dado sobradas muestras de su habilidad política en los momentos más críticos. Esta vez parece haber acertado. Si el oficialismo se desintegra, no habrá 2023. Lo sabe ella y lo sabe el resto, a la perfección.

Algo semejante le sucede a Uñac. En Banda Ancha un alto dirigente sindical de la CGT, Víctor Menéndez, dijo que el gobernador debería ir por otro mandato en 2023 pero en un esquema de unidad. Eso está todavía muy verde. Pero parece necesario si el punto de partida es la cuasi paridad que arrojaron los comicios legislativos del año pasado. Como en algún momento dijo el exgobernador Gioja: 'nadie sobra, nadie está de más'.

La primera consigna del Frente de Todos, a simple vista, resulta ser la construcción de una sólida unidad. Recién después podrán enfrentarse con una oposición que parece decidida a dar batalla como nunca antes. Juntos por el Cambio en San Juan se ha envalentonado precisamente después de conocer los guarismos de 2021 y proyectando un escenario adverso para el albertismo en 2023. Si a eso le suman un candidato competitivo como Marcelo Orrego, la oportunidad se hace tangible.

Visto desde el peronismo, cualquier atisbo de ruptura significaría dar ventaja al contrincante. La fórmula sirve en lo nacional y en lo provincial también. Este miércoles hubo una muestra interesante. Unidad se escribe con P de peronismo. O, como dijo el general, peronistas son todos. Más allá de las diferencias.



JAQUE MATE