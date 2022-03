Un sanjuanino de máxima confianza de Uñac, confirmado en una comisión clave para el acuerdo con el FMI

En los primeros minutos de este viernes, el diputado nacional Walberto Allende fue confirmado como integrante de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja del Congreso, un cuerpo clave para el análisis y tratamiento preliminar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la nómina es el único sanjuanino incluido.

Allende recibió la confirmación de parte del presidente del Bloque Frente de Todos, el santafecino Germán Martínez, pasada la medianoche del jueves al viernes. De este modo, el sanjuanino de máxima confianza del gobernador Sergio Uñac tendrá un lugar estratégico a la hora de emitir despacho de comisión.

El diputado nacional Walberto Allende

Finanzas mantendrá arduas reuniones durante toda la semana, con intenciones de emitir despacho a más tardar el jueves para tratar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo el viernes. La primera convocatoria está hecha para el lunes 7 de marzo a las 13 horas, en el Anexo C, segundo piso. Será la reunión constitutiva, de acuerdo a lo previsto.

Por orden alfabético, Allende es el primer diputado de la lista de integrantes de la Comisión de Finanzas. También están la ex gobernadora fueguina Rosana Bertone, el mendocino Omar De Marchi, el ex ministro del Interior de Cambiemos Rogelio Frigerio, el economista kirchnerista Carlos Heller, el macrista Luciano Laspina, el ex vicejefe de Gobierno Porteño Diego Santilli, el radical K Leandro Santoro, el economista mediático macrista Martín Tetaz y la diputada del peronismo bonaerense Victoria Tolosa Paz, entre otros.

A continuación, la nómina completa en el documento original de conformación de la Comisión de Finanzas:

La nómina oficial de la Comisión de Finanzas

Junto con Fabiola Aubone y Graciela Caselles, Allende es uno de los referentes inequívocos del gobernador Uñac en el Congreso de la Nación. Por lo tanto su convocatoria para Finanzas garantiza al Frente de Todos el total acompañamiento al acuerdo con el FMI, que genera algunas divisiones internas, particularmente con La Cámpora referenciada en Máximo Kirchner.