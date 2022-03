Me gusta/no me gusta: pulgar arriba y pulgar abajo en la Fiesta de la Vendimia

En la sección 'Me gusta/no me gusta' de Banda Ancha, este lunes hubo una edición especial de la Fiesta de la Vendimia, porque tanto el pulgar arriba como el pulgar abajo fueron para dirigentes que asistieron a la celebración mendocina el fin de semana pasado y que tuvieron roles protagónicos cada uno en lo suyo.

Primero, el pulgar arriba fue para el diputado nacional por la UCR Facundo Manes. Según la prensa de la vecina provincia, el dirigente que compartió palco con autoridades del más encumbrado radicalismo del país, se llevó todos los flashes. Incluso más que Gerardo Morales, Martín Lousteau y el local Alfredo Cornejo.

Hubo un manifiesto interés de dirigentes municipales que aspiran a la gobernación mendocina, por lograr su foto con el neurocientífico, entendiendo que tendría chances de representar al partido como precandidato presidencial en 2023.

Sea o no sea así como resulten las cosas, el fin de semana pasado Manes se quedó con toda la atención y se alzó con un botín político interesante, en uno de los bastiones del radicalismo a nivel nacional como es Mendoza.

Por primera vez desde que empezó el ciclo 2022 de Banda Ancha se repitió una figura para el pulgar abajo. Fue el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), José _Zuccardi. El importante dirigente empresario fue el anfitrión del desayuno vendimial que ofrece la organización y que se ha convertido en un clásico de la industria, con invitados de primerísimo nivel. Hasta ahí, no hubo inconvenientes.

Sin embargo, el pedido de Zucardi al ministro de Agricultura de Nación, Julián Domínguez, de sumar beneficios a las exportaciones vitivinícolas, no obtuvbo respuesta, a pesar de que el funcionario albertista se encontraba en el lugar. Y como si esto fuera poco, el senador Alfredo Cornejo criticó duramente a la Coviar -ergo, a Zuccardi también- por no haber aprovechado ese atril para pegarle a la gestión del Frente de Todos.

Para conocer más detalles, mirá el video inserto en esta nota. Y no te pierdas cada mañana en 'Banda Ancha' la sección 'Me gusta/no me gusta'.