Tejadato: Otro regreso anunciado y frustrado en Capital

Este lunes el 'Tejadato' en Banda Ancha se refirió a una figura de rango provincial y nacional, bajo el título 'Otro regreso anunciado y frustrado en Capital'. Se trata del diputado nacional mandato cumplido Eduardo Cáceres, icónico dirigente del PRO, que en las últimas semanas fue objeto de rumores acerca de una eventual campaña para intentar otra vez ir por la Intendencia de la Ciudad de San Juan como hizo en 2015 sin éxito.

Cáceres volvió al llano, a trabajar como abogado en su estudio jurídico. Pero brotaron las especulaciones acerca de su regreso al distrito que gobierna el peronismo desde 2007 de manera ininterrumpida, primero con Marcelo Lima, luego con Franco Aranda y actualmente con Emilio Baistrocchi.

La información certera, off the record, indica que no está dentro de los planes de Cáceres volver a intentar suerte en la Intendencia de la Capital. No están dadas las condiciones. Primero porque tiene el frente judicial todavía abierto, con procesamiento en segunda instancia por la denuncia por violencia de género que le presentó Gimena Martinazzo.

Segundo porque Juntos por el Cambio está valorando la necesidad de generar una lista altamente competitiva en Capital para el año próximo, con grandes expectativas de tener un buen resultado si logran retener algunos de los 28 puntos de ventaja que obtuvieron en las legislativas del año pasado.

Alguno se estará preguntando -con razón- por qué el título de esta nota es 'Otro regreso anunciado...'. La respuesta es simple: hay al menos un exintendente capitalino que empezó a moverse políticamente con vocación de reaparecer en el distrito y oportunamente se reveló aquí, en el 'Tejadato'. Es Franco Aranda.

Para conocer más detalles, solo tenés que mirar el video inserto en esta nota. Y no te pierdas cada mañana el 'Tejadato' de Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV.