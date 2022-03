Capital, la niña bonita y la avalancha de pretendientes

Capital tiene un valor simbólico. Es la sede administrativa de los tres poderes del Estado. Ahí se asientan las principales entidades bancarias. La Catedral y la Plaza 25 están cargadas de manifestaciones populares que siguen escribiendo la historia de la provincia. Entonces sí, ganar la intendencia de la Ciudad de San Juan tiene un peso diferencial en cualquier esquema político. Incluso habiendo perdido el primer lugar en el podio del padrón más grande, detrás de Rawson.

Por eso Capital, en jerga quinielera, hace tiempo se convirtió en 'la niña bonita'. Hay una avalancha de pretendientes que anticipa un escenario de fuerte disputa. También será muy atractivo para observar los movimientos de cada uno de los postulantes. Algunos, claramente, arrancan con más posibilidades que otros. Pero está todo por ocurrir.

Fue enfático el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Palma, este lunes en Banda Ancha cuando planteó la reeleción de Emilio Baistrocchi. Lo dijo y lo repitió, para disipar las dudas: un solo mandato no le alcanzará para completar todo el plan de gobierno previsto para el municipio.

Palma tiene relación directa con el peronismo capitalino y aliados. Convive a diario con el presidente de la Junta Departamental Capital Centro, Roberto Correa Esbry, actualmente secretario del Concejo. También con las presidentas de las juntas departamentales de Desamparados, Betty Muñoz, y de Trinidad, Iris Romera, porque ambas son concejalas y tienen mandato hasta 2023. Con el presidente de la junta departamental de Concepción, Marcelo Caruso, también tienen buena sintonía.

Que Palma baje línea públicamente y lance la reelección de Baistrocchi, del modo en que lo hizo en Canal 13, le traza una línea de largada al peronismo capitalino para trabajar en consecuencia. Y también marca la cancha frente a la irrupción de otros pretendientes que están empezando a zaguanear. La coordenada está clara y se sintetiza en 'Baistrocchi 2023'.

Si algún peronista está dudando sobre la vocación del intendente de ir por un segundo mandato, porque todavía él no lo manifestó, ya no hay lugar para las intrigas. Palma se encargó de blanquearlo. El intendente seguirá contestando que no es tiempo de pensar en 2023, que la gente está agotada de ser sometida a las urnas, que es hora de gestionar. Pero Palma, que tiene sobre sus espaldas una tarea eminentemente política, sabe que no se puede dejar nada librado al azar. Y que el tiempo importa.

Que la prudencia de Baistrocchi no se confunda con desinterés. Quiere y va a buscar la reelección. Este año será crucial para sentar las bases y echar la suerte de sus posibilidades, porque hay serias intenciones de que San Juan vote el domingo 4 de junio de 2023. Solo faltan 15 meses. En política ese plazo puede ser un parpadeo o una eternidad. En cualquier caso, la cuenta regresiva empezó.

Tanto es así que están asomando los pretendientes. Uno de los primeros fue el exintendente Franco Aranda, esta vez con el sello del Frente Renovador y vínculo directo con Sergio Massa. Hubo foto en el Congreso para acreditar la relación y activar el espacio político de cara a 2023.

En rigor, Aranda no se lanzó por la intendencia. Todavía. Pero si le queda un activo electoral, está en Capital. No estaría dispuesto a embarcarse en una confrontación sangrienta. Por el contrario, lo primero que hizo fue pasar por Casa de Gobierno para garantizarle a Sergio Uñac que actuará siempre por dentro del Frente de Todos y en colaboración con el proyecto provincial. Massa también habría avalado esta estrategia.

Sin embargo, Palma no rehuyó de la hipótesis de interna con Aranda. Y contestó con una frase lapidaria: 'ya le ganamos en 2019'. Pimienta y sal a gusto, para la campaña que todavía no arrancó pero va pintando.

Sin dar por cerrado el capítulo peronista, emerge otra punta en la interna del Frente de Todos, esta vez con el sello del Partido Bloquista. El aliado del PJ tiene intenciones explícitas de competir en 2023 en todos los departamentos y Capital es una de las apuestas fuertes. La diputada nacional Graciela Caselles tuvo el guiño del presidente de su espacio, Luis Rueda, para jugar en el municipio. También hay otros con pretensiones.

Palma tampoco le escapó a la contienda con los correligionarios. En Banda Ancha dijo que le parece bien que finalmente los bloquistas compitan y muestren el potencial electoral que conservan, después de 20 años de compartir boletas con el justicialismo. En Capital, la última vez que hubo un candidato bloquista fue en 2003. Ganó Enrique Conti pero se despidió en 2007 sin buscar la reelección.

No se agota la lista de pretendientes en el Frente de Todos, en absoluto. También abriga serias expectativas Juntos por el Cambio, después de los 28 puntos de diferencia que obtuvo en las legislativas del año pasado en ese municipio. La de 2023 será una elección incomparable, pero si tan solo fueran capaces de defender una porción de esa ventaja, bueno, se abre un panorama favorable para ellos.

La indefinición sobre el sistema sustituto de las PASO para el año que viene genera incertidumbre. Pero de una u otra forma habrá que definir candidaturas. Un alto referente del macrismo sanjuanino confesó off the record que en Capital van a tener un enorme desafío interno: compatibilizar intereses y con inteligencia armar listas. Poner a los mejores, dejando de lado el 'corazón partidario'.

¿El de 2019 fue el último intento de Rodolfo Colombo? El fundador de ACTUAR fue candidato en cuatro oportunidades en Capital y hay un fuerte movimiento en Producción y Trabajo que hace tiempo apura a Marcelo Orrego para jugar con una figura propia. Desde el PRO contestan con una advertencia: hay que ser generosos porque la victoria está más a la mano que nunca antes. O al menos esa es la aspiración.

En todo caso, Juntos por el Cambio cuenta con una carta fundamental: la ola nacional, que siempre impactó en las capitales de todo el país. Mientras tanto Baistrocchi apretará el acelerador a fondo. En términos políticos y electorales, este año contará como si fuera el último.



JAQUE MATE