Doble vía y final abierto para las PASO 2023

Finalmente Sergio Uñac puso en manos de la Legislatura la discusión y la sanción de un nuevo sistema electoral que sustituya a las derogadas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo hizo en el marco de su mensaje anual en la apertura de sesiones. No solo dio por sentado que las PASO no tienen punto de retorno, sino que también abrochó una reforma más profunda, con la denominada 'ficha limpia' y la prohibición de las candidaturas testimoniales.

Fue la bandera de largada para un debate que quedó pisado durante el verano y que se trasladó a Tribunales. La oposición esperaba con gran expectativa alguna señal de Uñac acerca del nuevo régimen electoral para sustituir las primarias. Y la tuvo. No hubo detalles acerca de la preferencia del gobernador, que seguramente canalizará a través del bloque oficialista con mayoría propia. El camino todavía se presenta sinuoso.

El Ejecutivo optó por llevar el discurso hacia los aspectos fuertes de la gestión, como viviendas, hospitales y acciones para combatir la crisis hídrica. Las urnas seguirán por el momento con puntos suspensivos, entre otras razones porque el capítulo judicial todavía está abierto. ¿Cómo podría avanzarse hacia alguna dirección si la jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, tiene tres presentaciones pendientes de resolución?

Tettamanti fijó para el próximo lunes 4 de abril la primera audiencia de conciliación sobre la cuestionada ley que eliminó las PASO. Se puede anticipar con bastante seguridad que no habrá acuerdo. No lo habrá con el giojismo, ni con el orreguismo ni con el PTP, las tres fuerzas que acudieron a la Justicia para recuperar las primarias suprimidas abruptamente el 16 de diciembre de 2021.

Después de los chispazos, Uñac anunció que abrirá el juego, que convocará a los partidos para escuchar alternativas. Cuestionó que algunos hayan decidido judicializar la política. Pero ante todo intentará bajar la espuma de la confrontación. Todavía tiene fresca la imagen de la oposición levantándose de sus bancas cuando el 1 de marzo el presidente Alberto Fernández abrió sesiones en el Congreso. El gobernador no quiere el mismo clima hostil en la provincia. La forma de suavizar las diferencias será abrir el diálogo.

Pero poco y nada más se sabe. Los partidos integrantes de Juntos por el Cambio tienen una postura cerrada en torno a defender las PASO. Si eventualmente fueran convocados en conjunto o por separado para encontrar un esquema sustituto, su respuesta ya está definida: no hay alternativa. Son las PASO. Por eso están dispuestos a sostener hasta las últimas consecuencias la vía judicial.

Este viernes Uñac dejó el tema electoral en manos de la Legislatura. Difícilmente Juntos por el Cambio se retraiga y acceda a discutir otro sistema diferente a las PASO. Tampoco accederían los tres diputados del bloque giojista. De todas maneras, se abrirá la rosca parlamentaria para intentar los consensos.

Surge naturalmente una pregunta: ¿qué pasará con los partidos políticos que no tienen representación en el recinto? Son instituciones habilitadas para participar en cada llamado electoral, pero la discusión acerca del sistema los deja aparentemente afuera. Salvo que la Legislatura haga una convocatoria amplia que los incluya en reuniones de comisión. Esa sería una posibilidad.

La incertidumbre no es patrimonio exclusivo ni excluyente de la oposición. En la vigilia del mensaje anual, los bloquistas también guardaban alguna expectativa. Este jueves por la noche hubo una reunión de comisión directiva de la Convención con la participación de Luis Rueda. El tema central fue precisamente ese, el sistema electoral de 2023 que hasta ahora desconocen.

Saben o dan por hecho que las PASO ya no tendrán vigencia el año que viene. Descuentan que desde el gobernador y el vice hasta el último de los concejales se resolverán en una sola votación. Pero no tienen la menor pista de cuál es la idea de Uñac para garantizar la participación.

Hay al menos tres hipótesis dando vueltas. Un alto dirigente bloquista dijo que podría resolverse todo por listas de unidad. Y el que no estuviera de acuerdo, que arme por afuera desde el primero hasta el último de los cargos. Sería jugar a la ruptura. No dejaría margen para el acuerdo interno en los frentes. Pero es una alternativa que no se puede descartar.

La otra hipótesis sería activar las listas colectoras. Es decir que un mismo candidato a gobernador pueda contar con varios candidatos en los departamentos, que se eliminen mutuamente en los municipios pero que todos sumen piramidalmente hacia arriba.

Y finalmente, la cuestionada ley de lemas. A diferencia de las colectoras, las listas en cada departamento se sumarían entre sí. Y en esa sumatoria, podría resultar electo intendente un candidato que tiene menos votos que otro en lo individual, pero que pasa a la cabeza justamente por la acumulación con sus rivales internos. El sistema está activo en Santa Cruz, por ejemplo. En San Juan hay dirigentes que analizan ese modelo patagónico.

Pero Uñac no ha dado pistas. No lo hizo tampoco este viernes en la apertura de sesiones. Habló de poner en manos de la Legislatura el diálogo político. Pero no sentó postura sobre su propia intención. El 16 de diciembre del año pasado demostró que tiene números propios en Diputados para impulsar su esquema preferido. Seguramente ahora buscará evitar que escale el conflicto.

Abrió una puerta para facilitar el consenso, cuando habilitó la incorporación de la 'ficha limpia' al nuevo régimen electoral. Es decir, que se inhabilite para ser candidato a quienes tengan condena penal. Hay un par de proyectos al respecto, el primero presentado por el bloquista Andrés Chanampa y el segundo por el macrista Enzo Cornejo. Juntos por el Cambio puso en énfasis en los delitos de corrupción. El Frente de Todos quiere ir más allá e incorporar también los delitos contra la integridad sexual.

Si la discusión ya gira solamente en torno de la eliminación de las PASO, entonces se abre alguna chance para el debate. Uñac puso otro asunto sobre el tablero: impedir las dobles candidaturas o las candidaturas testimoniales. Esto es, prohibir expresamente que un dirigente juegue a dos puntas, o vaya en primer término con intenciones de renunciar para dejarle el cargo a quien le sigue en la lista. Son maniobras habituales en la democracia argentina, que en San Juan podrían encontrar un límite en esta oportunidad.

El debate seguirá por doble vía. En Tribunales y en la Legislatura. Con final abierto, por el momento.



JAQUE MATE