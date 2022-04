Me gusta/no me gusta: un precandidato a gobernador y un funcionario complicado

En la sección 'Me gusta/no me gusta' este martes hubo pulgar arriba para un precandidato a gobernador que entrelazó a San Juan en su campaña ascendente. Y hubo pulgar abajo para un funcionario provincial de una institución que acaba de recibir un revés judicial que le costará una suma millonaria.

El pulgar arriba fue para Martín Llaryora, intendente de la Ciudad de Córdoba. El jefe comunal es señalado por el peronismo mediterráneo como el sucesor del gobernador Juan Schiaretti para las elecciones de 2023. Es más, las discusiones y especulaciones giran en torno a su compañero o compañera de fórmula.

Llaryora llegó a San Juan para firmar un convenio de carácter ambiental, pero fundamentalmente se llevó una foto política junto al gobernador Sergio Uñac. De este modo la provincia quedó entrelazada con aquella precampaña cordobesa.

El pulgar abajo fue para el interventor de la Obra Social Provincia, Miguel Grecco. El funcionario que llegó al cargo en diciembre pasado tendrá que afrontar una erogación adicional de unos 2 millones de pesos mensuales para pagar las docentes auxiliares integradoras (DAI) de 56 niños y niñas que obtuvieron fallo judicial favorable.

Grecco venía dialogando con las familias que reclamaban la cobertura de la OSP, pero contaba con que bastaran los subsidios ofrecidos por el Ministerio de Desarrollo Humano para disuadir el reclamo judicial. No funcionó como estrategia.

