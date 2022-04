Tejadato: el opositor formado 'a lo peronista'

El 'Tejadato' de este jueves 21 de abril de 2022 apuntó al opositor formado 'a lo peronista'. ¿Eso es bueno o es malo? Depende de quién lo analice. Para algunos será un atributo muy positivo. Para otros será una condición que habrá que pasar. Todo eso confluye en la figura del protagonista de la jornada.

Se trata de Marcelo Orrego, líder del Frente Juntos por el Cambio en San Juan. Aquello del opositor 'formado a lo peronista' es una expresión salida del mismo espacio político, de boca de correligionarios que encontraron en el santaluceño un estilo de conducción nítidamente incubado en el justicialismo. Si bien nació a la política debajo del ala de Roberto Basualdo y Producción y Trabajo, creció en un hogar signado por el PJ. Su padre, Humberto Orrego, fue funcionario del gobierno de Jorge Alberto Escobar.

No hay dudas de que Orrego es la figura, centraliza la conducción de la mesa de Juntos por el Cambio, pero su formación 'a lo peronista' le confiere un temperamento con el que algunos correligionarios todavía tienen que aprender a lidiar. No solamente la verticalidad en el liderazgo, sino también, en cierta medida, lo indescifrable de sus posturas. Según manifestaron en off, el santaluceño puede resultar enigmático.

No obstante en los trazos gruesos, medulares, hay plena coincidencia. Esto basta y sobra para mantener la cohesión del espacio. El ejemplo más reciente fue la presentación judicial contra la supresión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No por ello están exentos de estas asperezas que hay que sobrellevar y que terminan ordenadas por el 'factor V': el voto.

En la medida en que Orrego siga siendo el referente opositor con más capital electoral, eso terminará encolumnando y alineando a sus colegas, incluidos aquellos correligionarios a quienes les genera un ruidito su formación 'a lo peronista'.

Para conocer más detalles mirá el video inserto en esta nota. Y no te pierdas un nuevo 'Tejadato' cada mañana en Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV.