Pablo García Nieto habló de sus ganas de ser candidato en Rawson

Pablo García Nieto, dirigente del Partido Justicialista estuvo en Banda Ancha charlando con Daniel Tejada sobre su deseo de ser candidato a intendente por el departamento Rawson. De este modo, expresó sus ideales y cual es su postura para un tercer mandato de Sergio Uñac.

‘Bueno seguimos trabajando por el Rawson que queremos’ comenzó García Nieto. Al mismo tiempo detalló ‘es muy bueno que tengamos muchos dirigentes, esto tiene que ver con que mucha gente quiere ver un Rawson lindo, de que cada uno de acuerdo con las responsabilidades que tiene aporta lo mejor de sí’. En este sentido aludió ‘esto es lo bueno, los que vivimos allí conocemos y sabemos qué cosas están bien y qué cosas están mal’.

Sobre su relación con el resto de los dirigentes de su departamento señaló ‘nunca perdemos el diálogo, nos respetamos, nos reconocemos en los otros, más allá de que estamos en coyunturas diferentes o estamos en esquinas opuestas, pero con el mismo cariño por el departamento’. Así fue como ‘nunca debemos de dejar de tener diálogos porque no hay que perder la oportunidad de conversar sobre las cosas que nos unen y discutir las cosas que no compartimos’. En cuanto al actual intendente de Rawson, manifestó ‘con Rubén García tuvimos miradas distintas las cuales yo respeto como intendente’.

‘Que hoy nos pongamos a hablar de candidatura no es bueno, cuando la gente necesitas acciones concretas’ detalló. En esta línea puntualizó que la paz a la que se refiere tiene que ver con que ‘funcione los servicios, de que funcione las cosas del barrio, del departamento y de la provincia, de que todo ande por los niveles que tiene que funcionar y que no tengamos que llevarle más conflictividad o angustia los vecinos’. Por esto manifestó ‘tenemos que trabajar’. No dudo en decir ‘es muy fácil sacar dedos acusadores, empezar a discutir como también es fácil comenzar a hacer futurología o posicionarse en una elección qué es el año que viene’.

A pesar de que no pretende comenzar con una campaña inmediata, señaló que su deseo es se candidato. Ante ello dijo ‘tengo el equipo y el proyecto, las ganas de ser candidato se definen a su tiempo’.

La misma línea García Nieto habló sobre la posibilidad de candidatura de Sergio Uñac a la gobernación. De este modo señaló que 'jurídicamente no hay discusión, entiendo que está jurídicamente habilitado el gobernador de la provincia para ir a un tercer mandato'. Así fue como recordó que en su momento hubo una elección para recurrir a esta posibilidad. Lo que depara ahora, según el dirigente, es que Uñac defina si quiere. 'Hay alternativas, pero sin ninguna duda la gran mayoría de compañeros y compañeras interpretan que el gobernador Sergio Unac es una de las de las opciones mejores para periodos 2023-2027', comenzó. A ello le sumó ' esto nos da la garantía gobernador que sigue focalizado en su gestión y que no se va a mover un centímetro de los interese de los sanjuaninos'.