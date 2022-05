Tejadato: para el PJ, Rivadavia no queda tan lejos

El 'Tejadato' de este lunes 2 de mayo se vinculó directamente con el anuncio hecho en Banda Ancha, en la columna 'Jaque Mate', acerca del acuerdo peronista para avanzar en una ley de lemas reversionada, bajo la etiqueta de 'ley de participación ampliada'.

Ese nuevo régimen electoral permitirá que la provincia unifique las elecciones primarias con las generales en un mismo día, es decir, que los precandidatos vayan todos a las urnas, con la posibilidad de que haya sumatoria de votos entre los postulantes de un mismo frente electoral. Este es el marco que le da justificación al 'Tejadato' de este lunes.

Para el PJ, Rivadavia no queda tan lejos. Por supuesto la afirmación no se refiere al kilometraje, a la distancia, sino a la accesibilidad política de un distrito del que el peronismo se despidió en 2015, cuando ganó Fabián Martín por primera vez. Luego fue reelecto en 2019. Hoy está transitando su segundo mandato y no puede ir por otra reelección. Tendrá heredero o heredera, seguramente.

El peronismo tomó nota de lo que sucedió en las PASO de 2019, porque en aquellas primarias hubo 3 listas de precandidatos a intendente de Rivadavia: una encabezada por Marcelo Delgado, otra por Ruperto Godoy y otra por Raúl Alonso. Entre los tres obtuvieron prácticamente el 45 por ciento. Y Martín obtuvo el 41 por ciento.

Luego en la general, Martín le ganó el mano a mano a Delgado. El PJ ahora saca cuentas: si en 2019 hubieran tenido ley de lemas, entre los tres candidatos del peronismo obtenían más votos que Martín y su rival interna, que fue la radical Delia Pappano. Por lo tanto, con nuevas reglas el intendente hubiera sido Delgado. Esta hipótesis está ensayando el Frente de Todos.

Para conocer más detalles, mirá el video inserto en esta nota. Y no te pierdas cada mañana un nuevo 'Tejadato' en Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV.