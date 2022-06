Un voto por la paz social

Fue un aniversario 'redondo' y el festejo fue acorde, con espectáculos artísticos y patios de comidas en la plaza de Concepción. Pero faltó el desfile escolar sobre calle Juan Jufré. Tampoco pudo estar presente el gobernador Sergio Uñac, de misión oficial en Canadá. Ni siquiera hubo discursos. Pequeños rasgos de un 13 de junio diferente, marcado por las dificultades y un pedido reiterado en boca del vice, Roberto Gattoni: preservar la paz social.

Así llegaron los 460 años de San Juan. Esta tierra conoció las adversidades desde siempre. En 1593, apenas tres décadas después de la fundación, tuvieron que relocalizar la ciudad unas 25 cuadras al sur por una crecida del río. Y en enero de 1944 un terremoto redujo todo a escombros. A eso hay que mecharle las interrupciones institucionales, los derrocamientos, los atentados y hasta el asesinato del gobernador radical Amable Jones en 1921.

A la luz de esa historia, este lunes transcurrió de manera apacible. Sin embargo, son días de tensa calma. El festejo patrio del 25 de mayo fue el reencuentro en las calles luego de los dos años de pandemia, pero la algarabía se vio empañada por la protesta de docentes autoconvocados que desbordaron a los sindicatos e iniciaron un reclamo salarial impostergable. Dos semanas más tarde, Uñac anunció una fuerte recomposición del 40 por ciento para los estatales, en una sola cuota en junio.

La medida logró apaciguar los ánimos y se restituyó el servicio educativo que se había interrumpido por el paro autoconvocado durante siete días. Sin embargo, el esfuerzo presupuestario apenas permitió ganar algo de tiempo, en un contexto nacional muy complicado y con pocos visos de mejoría en el corto y mediano plazo.

Como autoridad a cargo del Poder Ejecutivo, Gattoni dijo en rueda de prensa en la plaza Juan Jufré que en el concierto de provincias San Juan sigue exhibiendo indicadores positivos. Uno de ellos es el equilibrio fiscal, que no es poca cosa teniendo en cuenta que hay otras jurisdicciones operando en rojo hace tiempo, tomando deuda para financiar gasto corriente. Es decir: piden préstamos para pagar sueldos.

Gattoni reconoció que ese es el límite autoimpuesto para seguir dando respuesta a los reclamos: comprometer las finanzas públicas. Hicieron readecuaciones forzadas en el presupuesto, acudiendo a Nación para sostener el ritmo de construcción de viviendas. Fue la única manera de reemplazar el dinero que hubo que sacarle a obras para aumentar salarios estatales.

Pero el problema está ahí, latente. Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el índice de precios al consumidor de mayo y, sea cual fuere el valor informado, con seguridad elevará las líneas de pobreza e indigencia, expulsando a miles y miles de argentinos. Incluso muchos que tienen empleo registrado pero sus ingresos están por debajo de esos parámetros.

Esa relación ingrata entre lo que el trabajador gana y lo que cuesta sostener a su familia, en medio de la inflación galopante, es la que activa la cuenta regresiva hasta la próxima paritaria. El gobierno sanjuanino acordó con los sindicatos activar la cláusula de revisión en septiembre, contando con que la inyección del 40 por ciento en junio abrirá una ventana, un respiro. Igualmente todo quedará supeditado al comportamiento de los precios.

Entre fines de mayo y principios de junio el conflicto le estalló al gobierno, con los autoconvocados. Pero el drama no es exclusividad de los estatales, en absoluto. Es cierto que hay algunos convenios privados mejores que otros, pero la disconformidad es generalizada. Aparte está la enorme cantidad de cuentapropistas y/o trabajadores informales, no registrados. A ellos les tiraron un salvavidas con el refuerzo de 18.000 pesos en dos cuotas, pero eso se agota ahora nomás. Una aspirina que no cura. Apenas atenúa el padecimiento.

Uñac debió ausentarse de esta celebración por los 460 años de la fundación de San Juan por una buena razón. Junto a otros gobernadores de provincias con potencial minero, viajó rumbo a Toronto para participar de la feria internacional PDAC, con la expectativa de atraer inversiones. Cada dólar que venga, será alivio para la economía. Pero, como todos saben, esto no sucederá de inmediato. Son apuestas de mediano y largo plazo. Las respuestas a las ugencias siguen dependiendo de la Casa Rosada.

En este contexto Gattoni se detuvo a reflexionar con los periodistas con la icónica escultura de Juan Jufré a sus espaldas. Dijo que la situación es muy difícil y no intentó camuflarla. Pero apeló nuevamente a cuidar la paz social, como un activo sanjuanino que depende de todas las partes. Del gobierno, por supuesto, en primer lugar. Garantizó la apertura permanente al diálogo. Pero el compromiso, más que nunca, involucra a cada uno de los sectores. Esta parece ser la condición para transitar el segundo semestre en relativa armonía.

Mientras tanto, este martes la ministra de Educación, Cecilia Trincado, se reencontrará con los sindicatos docentes luego de aquella paritaria cuestionada por los autoconvocados, para avanzar en algunos aspectos pendientes. Será la primera vez que se vean personalmente luego de ese traumático momento, repleto de aprendizajes individuales y colectivos. Empieza a escribirse otra historia, en una tierra milenaria que hace tan solo 460 años recibió el nombre de San Juan. Acostumbrada a las convulsiones. Resuelta a salir adelante.

