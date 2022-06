Tejadato: ¿Qué anda haciendo el intendente afuera de su municipio?

Este lunes 20 de junio, feriado nacional por el Día de la Bandera, también hubo 'Tejadato' en Banda Ancha. El fin de semana súper largo la política no tuvo descanso. Hubo dirigentes andariegos que dejaron algunas apostillas llamativas.

¿Qué anda haciendo el intendente afuera de su municipio? Primero, el protagonista: Fabián Gramajo. El jefe comunal de Chimbas excedió los límites de su jurisdicción y generó una serie de especulaciones. Fue con motivo del Día del Padre.

Aparecieron en algunas casas de familia de Rivadavia unas tarjetitas con bombones. Fue concretamente en el Barrio Rivadavia Norte y en el Barrio Aramburu. El gesto no pasó inadvertido para dirigentes locales que se preguntaron: ¿qué está haciendo Gramajo?

Claramente hay alguna expectativa de que el chimbero pueda juga en otra liga, en otra categoría que no se circunscriba estrictamente a su departamento. Se movió el avispero. En Rivadavia algunos tomaron nota de este presente y especularon con que Gramajo, quien ya no puede ir por otro mandato en Chimbas, estaría intentando alguna otra escala en Libertador y Paula.

Él no lo ha dicho. Son puras especulaciones. La relación entre Gramajo y Sergio Uñac goza de buena salud. El gobernador todavía no definió su futuro, pero el fin de semana le dijo a Diario de Cuyo que tomará la decisión de ir o no por otro mandato después del mundial de Qatar. Hasta entonces todos estarán con puntos suspensivos. Mientras tanto, un bomboncito no se le niega a nadie.

Para conocer más detalles, mirá el video inserto en esta nota. Y no olvides que cada mañana explota un nuevo 'Tejadato' en Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV.