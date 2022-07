Tejadato: piquetero futbolero auspicia camisetas

El 'Tejadato' de este jueves 23 de junio apuntó a un piquetero futbolero que auspicia camisetas. Se trata de Abel Peralta, referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), quien el año pasado fue condenado a pagar una multa, tras demostrarse que había presionado a beneficiarios de planes sociales para asistir a una protesta en la Municipalidad de 9 de Julio.

Peralta trabaja políticamente con Daniel Ochoa, un reconocido dirigente nuevejulino identificado con Sergio Massa. Juntos están auspiciando las camisetas del Club 9 de Julio, además de haber entregado casacas para Libertad Juvenil, Chacritas y Tierra Adentro, todas instituciones deportivas del mismo departamento.

En 2021, Peralta fue condenado por el juez Diego Sanz a pagar una multa de 10.000 pesos como sanción, cuando trascendió un audio de Whatsapp suyo, dirigido a los integrantes del MTR. En ese mensaje, el dirigente del MTR dejó plasmada una coacción para con los beneficiarios de políticas sociales provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

Como muestra, vale rescatar el siguiente párrafo, transcripción textual de aquel audio revelador:

'Tenemos manifestación en el municipio de 9 de Juio. Es muy importante que todos asistan, tanto las personas que ya están cobrando y les están pagando para que trabajen, y el único trabajo que ustedes tienen ya saben que es solamente (ir a) las marchas, y las personas que todavía no cobran tienen que ir igual, porque en todas las marchas yo cuento para darles planes o no darles planes. El que más lucha es el que más va a obtener. Y el que menos lucha, lo siento'.

Peralta tuvo que rendir cuentas ante la justicia en 2021

Hoy Peralta ha desembarcado en las instituciones deportivas de 9 de Julio, apoyando a clubes de fútbol. El gesto no pasó inadvertido por algunos dirigentes políticos de la zona, porque entienden que el origen de los auspicios podría venir precisamente de los fondos sociales.

Trascendió justamente en la semana en que Cristina Fernández de Kirchner puso a los dirigentes sociales en el banquillo. El pasado lunes en el plenario de delegados de la CTA en Avellaneda, la vicepresidenta reclamó que el Estado recupere el control de las políticas sociales que hoy están 'tercerizadas'.

'Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo', dijo la vicepresidenta. 'El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja', advirtió. La reflexión activó a la militancia justicialista y salió a la luz la sugestiva participación del MTR en el fútbol nuevejulino. Peralta, al frente de una movilización del MTR

