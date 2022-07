Tejadato: el heredero chimbero aparece en el radar

El último 'Tejadato' de la semana vino del norte, apenas cruzando la avenida Benavidez. 'El heredero chimbero aparece en el radar' fue el título en esta oportunidad. Y el protagonista, Mauricio Camacho.

Desde la Municipalidad de Chimbas empezaron a mirar cómo se está organizando la oposición, en la víspera de un 2023 electoral. El intendente Fabián Gramajo no podrá ir por otro mandato consecutivo y tendrá que buscar candidato o candidata para sucederlo. Por supuesto toda decisión que tome estará enmarcada en el contexto del departamento y los referentes que asomen.

En un sondeo de opinión encargado por el gramajismo, asomó la cabeza el hijo de Pepe Camacho por encima del resto de los eventuales aspirantes de la oposición, según reveló una fuente calificada. Bastó para que se convirtiera en protagonista de este 'Tejadato'.

Pepe Camacho es un dirigente histórico de Chimbas y está identificado fuertemente con el kirchnerismo, pero su hijo Mauricio fue funcionario de Cambiemos y sigue inserto en la estructura que conduce Marcelo Orrego a nivel provincial.

Pero Mauricio Camacho no es el único aspirante, hay varios nombres más. Entre ellos, el pastor Mario Torrejón, ex funcionario de Gramajo en la primera gestión, expulsado del gabinete luego de algunas diferencias políticas y en particular cuando uno de sus hijos tuvo un incidente con la Policía.

Torrejón hoy tiene también un lugar destacado dentro de Juntos por el Cambio. Su espacio también tiene aspiraciones de llegar a la Intendencia de Chimbas. Hay al menos una figura más en la discusión y es Carlos Mañé.

El dirigente de origen justicialista fue precandidato a intendente y compitió con la primaria de 2015 con Gramajo. Le tocó perder. Desde entonces está militando en las huestes de Orrego, con una mirada muy crítica no solo hacia la gestión municipal sino también hacia la gobernación de Sergio Uñac.

