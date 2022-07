¿La justicia ordena la interna peronista?

Comienza una semana clave. Puede ser o no concluyente, pero sin dudas, lo que suceda el próximo jueves será una parada obligatoria para analizar el escenario político-electoral de 2023. Este 30 de junio la Sala IV de la Cámara Civil escuchará a las partes involucradas en la pulseada por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. De inmediato podría haber resolución. Por sí o por no. A la postre, desde Tribunales se podría ordenar la interna peronista también.

El giojismo y el orreguismo lograron fallos en defensa de las PASO en primera instancia y el fin de semana aguardaban optimistas una ratificación en segunda instancia. Si así fuera, en la Justicia las PASO habrán ganado por 2 a 0. Y si bien aún quedará la vía recursiva para hacer intervenir a la Corte, siempre estará a la mano el desistimiento. Es decir, que Fiscalía de Estado deje las cosas como están.

En tal circunstancia, habrá quedado sin efecto aquella ley sancionada en la explosiva sesión del 16 de diciembre, que terminó judicializada por los tres diputados del bloque Lealtad, los partidos políticos de Juntos por el Cambio y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP).

Pero, como dijo un exgobernador, no hay que almorzarse la cena. Este lunes nadie sabe cuál será la determinación de los jueces camaristas. Podrían efectivamente avalar el veredicto de la jueza Adriana Tettamanti y dejar plenamente vigentes las PASO. O bien podrían contradecir a la magistrada del Contencioso Administrativo. En tal caso, el giojismo ya tiene decidido sostener la batalla hasta el máximo tribunal.

Aún así, el giojismo y el orreguismo, cada uno desde su rincón y en mero plano especulativo, calculan una victoria en segunda instancia. Lo judicial se convertiría también en un espaldarazo político. Esperan que Sergio Uñac ordene parar la carrera de apelaciones. Eso desean, pero no les consta. Sigue el hermetismo en Casa de Gobierno. Solo circulan versiones off the record.

'El jueves deberíamos ponerle punto final porque no hay más opciones', confió una fuente del giojismo el sábado. 'Mientras antes lo cerremos, más tiempo tendremos para minimizar los costos', analizó.

Se refirió, claramente, a suturar las heridas internas. Si no hay acuerdo entre uñaquismo y giojismo -y a esta altura parece improbable un entendimiento- al menos contarán con primarias. Es un sistema que ya conocen y les permitiría confluir en un mismo frente, a pesar de los matices que los separan.

No era lo que quería Uñac, quien hace tiempo venía pidiendo simplificar la votación y condensar todo en un solo día. Con ese fundamento se aprobó aquella ley que derogó las PASO el 16 de diciembre, aunque la falta de consenso previo derivó en una sesión escandalosa, planteos judiciales y ruptura de bloque. Todo junto.

Para el giojismo las PASO permitirían resolver un problema: hubo una serie de conversaciones reservadas con el uñaquismo y ninguna prosperó para parir un sistema electoral alternativo. Rechazaron el regreso a las internas partidarias, porque entienden que habría una disputa desigual, donde siempre la conducción del PJ tendría la sartén por el mango, al dominar el aparato. Se habló también de un régimen de lemas aggiornado, pero se trabó al discutir la categoría de gobernador.

Silenciosamente, sobrevoló esta negociación la posibilidad de que Uñac vaya por otro mandato en 2023. El giojismo rechaza esa candidatura con una interpretación constitucional. Pero será una discusión abstracta hasta que el gobernador defina y anuncie sus planes. Eso no sucederá hasta después del mundial de Qatar.

De todas formas, ese debate está implícito en cada mesa peronista por estas horas. Hablar de las PASO o un régimen que las sustituya, siempre se interpreta a la luz de una nueva postulación de Uñac. ¿Qué sistema lo favorece o lo perjudica? Nadie lo reconocerá en público con esta desfachatez. Pero sucede. El gobernador se mantiene en el centro de la escena. Lo que diga o haga, gravita en la política.

Es decir, no solo importa en el peronismo sino también en la oposición. Una fuente justicialista reconoció que hay un resquemor después del resultado electoral de 2021, cuando el Frente de Todos ganó apenas por una cabeza. Si bien la votación de 2023 no será comparable con la legislativa de mitad de mandato, resulta inquietante aquella señal de las urnas.

Por lo tanto, a uñaquismo y a giojismo les importa mucho lo que suceda en la vereda de enfrente. Facilitar la unidad de toda la oposición sería correr un riesgo, en términos de continuidad luego de 20 años en el poder. La pregunta sería: ¿las PASO son una herramienta hecha a medida de Marcelo Orrego? Hay opiniones divididas. Parece, en todo caso, una cuestión contrafáctica. Solo se sabrá a ciencia cierta cuando los sanjuaninos vayan al cuarto oscuro.

Un último elemento imprescindible para el análisis es el escenario nacional. La crítica situación del Frente de Todos, la inflación indomable y la confrontación abierta entre Alberto y Cristina, condicionan la toma de decisiones en la provincia. Si arrecia la tormenta, lo más prudente sería cerrar puertas y ventanas hasta que pase el temporal. Refugiarse en la provincia.

Claro que, para que esto funcione como paliativo, primero hay que tener la casa en orden. A lo mejor ese orden venga desde Tribunales. A lo mejor la Justicia pueda llegar ahí donde la política no pudo.



JAQUE MATE