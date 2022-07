Tejadato: el fallo de las PASO 2023 está al 70%

El 'Tejadato' de este lunes 11 de julio coincidió con el inicio de la feria judicial, cuando todos los plazos judiciales entraron en un paréntesis. Había gran expectativa de que el viernes pasado, sobre el filo del receso, hubiera definición respecto de las primarias abiertas, simutáneas y obligatorias. No sucedió. Pero el fallo está al 70 por ciento.

Los tres protagonistas de este 'Tejadato' lógicamente son los tres integrantes de la Sala IV de la Cámara Civil: Juan Romero, María Josefina Nacif y Eugenia Varas. Ellos son los responsables de ratificar el fallo de primera instancia, de la jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, o bien podrían derribar la sentencia.

En la primera hipótesis, las PASO quedarían firmes para 2023 y la Fiscalía de Estado -si así lo decidiera- debería seguir el derrotero judicial apelando por la vía extraordinaria ante la Corte de Justicia. En la segunda hipótesis, los demandantes, los tres diputados del Bloque Lealtad -giojismo- deberían recurrir al máximo tribunal.

Lo que se objetó en realidad no fue la realización o no de las PASO sino la validez de la ley que derogó ese régimen electoral, sancionada en una polémica sesión legislativa el 16 de diciembre de 2021. Esa derogación fue impulsada por el oficialismo uñaquista. Y fue judicializada por los diputados giojistas primero, por los partidos políticos de Juntos por el Cambio después y por el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) finalmente. En los tres casos hubo fallo a favor de los demandantes, por parte de la jueza Tettamanti. Y hubo apelación por parte de Fiscalía de Estado. Hoy el poder de resolución reside en la Sala IV de la Cámara Civil.

Las partes tienen acceso al sistema online por el cual se puede hacer el seguimiento de los expedientes. Hay dos de los tres magistrados que componen esta sala Civil que ya tienen posición tomada. ¿Quiénes son? No ha trascendido. Pero hay uno o una que está demorando su postura. Hasta que ese tercer juez o jueza no defina, no se sabrá cuál es la postura dominante, si hay unanimidad o no.

